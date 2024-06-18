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新青安貸款買房不借白不借？專家揭4大後遺症：居住正義功虧一簣

▲六都地政局日前公布的5月房屋交易統計，創下了11年來新高紀錄，不少人將苗頭對準新青安政策導致的過熱現象。（圖／家庭消費中心攝）
▲六都地政局日前公布的5月房屋交易統計，創下了11年來新高紀錄，不少人將苗頭對準新青安政策導致的過熱現象。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

最近不少人擔心「新青安」的優勢引發大量買房熱潮，會對房市帶來隱憂，根據六都地政局日前公布的5月房屋交易統計，創下了11年來新高紀錄，引發廣泛討論。自去年中旬推出的新青安優惠房貸政策以來，貸款額度提高、貸款年限延長等誘因，吸引了不少小資族和首購族進場，導致房市熱度持續不減。對此，內政部日前也呼籲，不宜再加碼補貼利息，以免影響打炒房政策的效力。

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消基會董事暨房委會委員張欣民表示，六都最新統計顯示，不僅5月的房屋交易數量高達11萬2630棟，年增率高達30％，創下11年來的新紀錄。央行公布的最新房貸餘額超過10兆3千億，年增率達9.1％，而預售屋3月分最新實價揭露數更達1.3萬件，年增率達62％，這些數據都顯示了驚人的成長。

張欣民指出，民眾最關心的問題是房價。雖然新青安政策確實幫助了不少年輕人購屋成家，這無疑是政策的初衷，但實施還不到一年，後遺症已經顯現。例如，降低購屋人的風險意識，新青安除了利率補貼，寬限期拉長到5年，房貸年限更可達40年，使不少原本還不起房貸的首購族敢於進場，忽略了房市景氣起落及房價崩跌的風險，5年後房子是否能賣出也成為一大隱憂。

其次，新青安政策引發市場投機炒作，有些人利用高槓桿進行投機，認為新青安貸款不借白不借，反正政府有補貼，即使不自住，也可買來出租，以房租養寬限期內的房貸支出，等房價上漲後再賣掉賺取價差。

▲內政部強調將緊盯房市，對炒房行為零容忍，隨時加強稽核。（圖／家庭消費中心攝）
▲內政部強調將緊盯房市，對炒房行為零容忍，隨時加強稽核。（圖／家庭消費中心攝）
第三，購屋人可能要承擔更高的房價。很多準購屋者感嘆，房價越看越高，尤其是在新青安上路之後，政策美意卻成為推高房價的幫兇。最後，打炒房政策恐功虧一簣，政府致力於實現全民居住正義，但新青安政策的後遺症讓這一目標面臨挑戰。

內政部表示，「新青安」確實幫助青年無自有住宅者購屋，自2023年下半年實施以來，帶動了房市新一波買氣及資金動能。然而，政策也被不當利用，成為炒房工具。內政部強調將緊盯房市，對炒房行為零容忍，隨時加強稽核。未來如央行宣布升息，建議不再加碼補貼利息，以免非自住需求資金湧入房市，進一步推升房價。

財政部也表示，稅賦、市場利率、家庭可支配所得、購屋動機、地區產業發展前景及對房市預期心理等都是影響房價的因素，不應單純將新青安貸款視為投機炒房的幫兇。針對近期外界高度關注的新青安遭不當使用問題，財政部已要求公股銀行召開會議，研商具體改善措施，並加強徵授信審核和貸後管理及稽查，防止人頭戶及貸後出租等違背新青安貸款政策目的的行為。財政部將與公股銀行合作，透過新青安貸款案件與政府資料勾稽，查處不符自住使用的個案。
 

▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）
▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）

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