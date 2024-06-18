對台積電又愛又恨！台中建商爆：核彈級災難要來了 房價真降不下
儘管台積電（2330）CoWoS先進封裝新廠在嘉科動工時，疑似挖到歷史文物遺址而暫時停工，但「台積電蓋到哪，房價就漲到哪」早成台灣房市神話，然而因應台積電擴廠，中科二期將在年底交地，台中建商卻對台積電又愛又恨，大嘆明年要和科技業搶工，簡直是核彈級災難，也預告房價真的降不下來。
記者徐銘穗/綜合報導
中部營建業者自曝，台灣一直都缺工，台中公共建設多，隨著ESG永續發展政策，明年將開徵碳稅，加上台積電明年將在中科二期蓋新廠，4大關鍵都推升讓營建成本，最可怕的是可能重演過去和科技業搶人的戲碼。
建商透露，過去中台灣搶工，科技業能開出一天6000元日薪吸引工班，營建業拚不過，如今缺料議題趨緩下，但又面臨碳稅開徵，不少同業已經在擔心明年的工班要上哪找，對台積電是又愛又恨，也因營建成本預期無法下修，相對房價也真的降不了。
《ETtoday》報導，臺中市建築經營協會理事長葉昱徵表示，中部營建業者對於淨零排碳議題都相當關注，但實際上據內政部數據顯示，民眾對於綠建築願意溢價的比例大約5%，但轉型成本根本不只，建議政府應以鼓勵政策推動該議題，例如提供容積獎勵措施等方式，棍子與蘿蔔並存，才能讓業者在風險中看到機會。