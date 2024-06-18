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女子竊喜「褲子突然變鬆」！以為瘦身有成　就醫發現「腸癌晚期」

▲突然褲圍變鬆且體重持續下滑，可能是一種身體警訊。（示意圖／Shutterstock）
▲突然褲圍變鬆且體重持續下滑，可能是一種身體警訊。（示意圖／Shutterstock）

記者周淑萍/綜合報導

許多民眾希望透過調整體態來提升健康和自信，但突然褲圍變超鬆，可能也是一種身體警訊。中山醫院腸胃科醫師吳文傑提到，曾經收治過一位約35歲女性病患，因經常減肥，突然發現褲子變大，誤以為瘦身有成，然而體重持續下滑才意識到嚴重性，經過檢查已經是「腸癌晚期」。醫師提到，現代人飲食習慣不佳，再加上大腸癌初期狀況輕微易忽略，多數民眾確診時都已是大腸癌中、晚期，讓死亡率只升不降，有經常性久坐或頻繁外食的民眾更應多加留意。

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根據國健署的數據，平均每13人中就有1人罹患大腸癌，且在衛福部最新統計顯示，大腸癌位居十大癌症死因的第3名，其中男性死亡率甚至高出女性1.33倍，針對大腸癌現況，吳文傑醫師揪出關鍵原因，可能跟現今上班族工作忙碌經常久坐，加上外送、外食方便等有關。

「40歲至49歲」是好發族群！

調查顯示，約四成上班族每周有三分之一的時間會外食，餐餐外食者更高達24%。而這些經常外食的民眾，長期下易有營養不均、攝取較多加工食物的狀況，均可能誘發大腸癌。特別是肩負經濟重擔的40歲至49歲青壯年族群，在高壓、在快節奏生活以及不良飲食習慣下，更容易讓腸癌找上門。

據調查，40歲至44歲罹患大腸癌的較35歲至39歲高出2倍，而45-49歲罹患率更是高出近3.5倍。此外不是有排便就是腸道健康，如果飲食習慣不改，以及沒有正確腸道保健觀念，大腸癌死亡率將繼續上升，吳文傑醫師提醒經常性久坐或頻繁外食的民眾更應多加留意，避免讓大腸癌有機可趁。

大腸癌患者6成以上確診「已經是癌末」

吳文傑醫師指出，死亡率上升跟罹癌率增加有關，此外，大腸癌初期症狀輕微，易跟一般腸胃問題混淆，6成確診時已屬中、晚期，一旦確認為第四期，存活率更不到兩成。因此，若想降低大腸癌死亡風險，醫師建議掌握兩關鍵：

📍定期篩檢：建議定期接受大腸鏡檢查，及早發現問題並及早治療，將有助於降低35%大腸癌死亡率。

📍腸胃養好菌：吳文傑醫師解釋，大腸癌是不良生活習慣造成的壞菌滋生，一旦壞菌過多、腸道菌相失衡，不僅會改變腸道通透性，壞菌更會釋放發炎物質，導致發炎反應並誘發息肉生長，最終致使癌化。對此，養好菌、遏止壞菌生長有助於遠離腸癌風險。

▲台灣上班族最怕用英語開會溝通、獨自向全公司簡報。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲醫師提醒40歲至49歲為腸癌高危險族群，如果又在高壓、飲食不正常的環境下，更需要特別留意。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

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