不是竹北！新竹「這1區」房價1年漲3成最扯　晚1年買多花600萬元

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此外，令人訝異的是，近一年七都房價不再由中南部領漲，連高基期的北市南港房價也有2成以上的漲幅，對比去年同期單價竟一口氣多22萬元，主因在於該區今年指標案「首泰大喆」成交價最高來到150萬元，緊追市中心房價，南港不僅有三鐵共構、東區門戶計畫，更坐擁南港軟體園區、中信金融園區等就業機會，房價扶搖直上。而桃園唯一上榜的八德區，該區建設利多，包括桃園捷運綠線、大鶯豐德交流道、長榮醫院與捷運三鶯線延伸線等建設議題，交通便捷吸引雙北通勤族追捧。
第五名則是台中南區，歸功十三期重劃區今年正式推案，該區緊鄰雙鐵共構大慶站，加上雙國道、74號快速道等完善的道路系統，區域首案「惠宇拾山」一舉攻上6字頭，讓南區房價跳漲。新竹新豐則吸納不少竹科外溢買盤，又以明新重劃區新建案交易熱絡，帶動區域房價上揚。而三民則為高雄人口居住密集地區，區內擁有多個熱門購屋商圈，包括後驛、高醫、科工館等，生活機能豐富，加上高雄輕軌還有興建中的捷運黃線以及高雄車站百億新都心計畫，房價穩步走升。
接著，「山城一哥」豐原為台中市府積極打造的台中副都心，包括亞大醫療園區、國道四號豐潭段通車等建設利多下，吸引周邊后里科學園區、神岡工業區客群購屋，整體房價上看4字頭。永和則為新北蛋黃區，由於素地稀少，新建案備受市場矚目，今年指標案「頂溪大苑」單價直逼百萬大關，對比去年同期單價增加逾10萬元，晚一年買房得多付出的成本相當驚人。最後則是新竹湖口，該區受惠工業區大量就業人口，自住、投資需求強勁，房價一年間也有近2成漲幅。