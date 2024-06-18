颱風季快要來了！賈新興估「下半年生成17至21個」 這時段達顛峰
隨著梅雨鋒面在今（18）日帶來最後一波雨勢，緊接其後的「颱風季」也將緩緩到來，從歷史資料來看，西北太平洋每年下半年颱風生成數平均為21.3個，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興綜合所有相關因素後，研判今年下半年，會有17至21個颱風生成，且高峰期預估會從7月中開始。
記者張志浩／綜合報導
賈新興表示，從美國模式的「有利颱風生成環境指標」來看，台灣所在的西北太平洋，大約在7月11日至7月13日間，會轉為對颱風有利發展的環境，而7月25日至7月26日過後，一直到8月20日左右，有利颱風生成的環境又會更加明顯，屆時配合夏季較強的西南風，中南部要特別注意大量雨勢。
賈新興說明，從1951年至2023年，每年7月到12月，颱風生成個數平均為21.3個，長期氣候正常值範圍則是19至23.4個，不過近3年西北太平洋在下半年的颱風都偏少，去年甚至只有14個，研判資料後，賈新興預估今年下半年，會有17至21個颱風生成，也是略低於平均值。
賈新興總結，短期氣候趨勢預測顯示，台灣在7月5日前，降雨以偏少的機率較高，之後南方水氣增多並持續至7月底；而針對颱風，預估從7月中旬起，有利颱風生成環境逐漸建立，到了7月21日，颱風生成環境相對成熟，並持續至8月中旬。