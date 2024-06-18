林襄穿無袖女僕裝！釣特殊癖好粉絲「腋下很白」 本人4字回應了
26歲啦啦隊尤物、「小龍女」林襄將在7月10日發行第一本日文實體寫真集《襄水》，日前搶先公開數張18禁照片，尺度之大令人咋舌，引起台日粉絲熱烈迴響，聲勢甚至強壓日本寫真女星。林襄昨（17）日在IG放上一段Reels，穿無袖女僕裝跳應援舞，有特殊癖好的襄民（粉絲暱稱）關注她的腋下，釣出林襄回覆：「有在保養！」
記者楊穎軒／綜合報導
林襄上傳15日在球場上班的短片，她紮丸子頭，穿日本女執事風格的服裝，削肩襯衫、紅領結搭配吊帶百褶裙，烘托E罩杯豐胸，背景音樂為2024小龍女全新單曲〈愛的奇蹟〉，林襄綻放招牌甜美笑容，揮舞手上錦旗，兩條白玉美腿十分吸睛。
「昨天跳了7分的大局！差點原地往生...」林襄真性情寫道，大批襄民直呼：「看完想進球場正常嗎」、「原本就很喜歡、欣賞妳了，看到妳努力、開朗，我又更愛了」、「看到妳我也往生了」、「欸！有變回原本的可愛甜美了耶，好棒」、「現場觀眾差點見證仙女成仙了！」
其中一位襄民留言：「不知道為什麼我都會注意腋下（都很乾淨、很白）！」林襄親自解釋：「有在保養！」另外，近來快瘦成紙片人的林襄，積極執行增肥計畫，經常分享三餐和點心的照片，有人說她跳舞跳完變得更瘦，之前刻意吃的食物都代謝掉，本人開心地回：「可以吃宵夜了！」