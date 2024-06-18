影／Jayson Tatum終盼生涯首冠！賽後難掩激動情緒 抱著兒子痛哭
NBA美國職籃總冠軍賽G5今（18）日正式點燃戰火，由系列賽以3：1聽牌的波士頓塞爾提克，回到主場迎戰達拉斯獨行俠，本場比賽綠衫軍要力拼在主場封王，而此役塞爾提克則是不想再夜長夢多，靠著出色的團隊發揮，其中一哥Jayson Tatum攻下31分8籃板11助攻的超全能數據，率隊順利以106：88擊敗獨行俠，系列賽正式以4：1封王，風光奪下隊史第18座總冠軍。Tatum也在確定奪冠之後，難掩激動情緒一度痛哭，懷裡還抱著他最疼愛的兒子Deuce，一同沉浸在這難得的喜悅之中。現年26歲的Jayson Tatum，終於盼得個人生涯首冠，也用出色的個人表現打破外界質疑。
記者陳品翔/綜合報導
Tatum全場上場近45分鐘 個人數據超全面
Jayson Tatum本場比賽全場上場將近45分鐘，共出手24投11中，攻下全場最高31分外帶8籃板11助攻，表現相當全面，總算率塞爾提克拿下睽違16年的總冠軍金盃，而總冠軍賽最有價值球員（FMVP）稍早也正式公布，雖然由Jaylen Brown獲得，但Tatum替球隊帶來的影響力與能量，仍然是功不可沒。
賽後Jayson Tatum受訪時也激動地表示：「我們球隊韌性十足，我們全隊在過去幾年，一同經歷了許多事情。現在我們奪冠了，那些人還能再說什麼？現在他們還能說什麼？」
塞爾提克終盼隊史第18冠 寫下NBA新歷史
塞爾提克在總冠軍賽上以4：1擊敗獨行俠之後，正式奪下今年的NBA總冠軍，也是隊史第18座總冠軍，如今正式超越洛杉磯湖人，成為NBA歷史上奪下最多次總冠軍的球隊。明年綠衫軍能否以原班人馬再度挑戰二連霸，也是外界關注焦點。