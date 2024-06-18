捨棄米其林光環！高雄「雲來坊」改名「永筵小館」 遷址重開張
高雄「雲來坊」主打中式私房料理，以現點現做、料好實在，擄獲不少南台灣饕客的心，並連續兩屆獲得米其林必比登殊榮，今年3月暫停營業，業者當時表示「不排除將來另闢新點。」如今果真尋獲新店址，但是改名為「永筵小館」，捨棄了當初米其林光環，而許多招牌菜像是炒三絲、冰糖元蹄、滑蛋蝦仁都還是一樣吃得到。
記者葉盛耀/綜合報導
雲來坊主打中式私房料理，在地經營20多年，因為小店面生意繁忙，老闆娘Swee通常希望客人一次下單後勿再加點，正因如此，老闆娘還會針對顧客點的菜色給予建議，希望刪減，例如重口味下飯菜不要點太多道，會推薦再搭配數個清爽菜色等，讓顧客可以吃到整桌菜風味均衡的菜色。
因為連續兩年獲得米其林必比登推介殊榮，所以也多了不少新的顧客，導致後來主顧客想訂位也不容易。尤其米其林光環受人矚目，反而讓Swee萌生關掉這家店的念頭，於是在3月底真的結束了「雲來坊」這個招牌。
如今6月中選在高雄市成功路上近河南路一處另起爐灶，更名為「永筵小館」，幸好原本的招牌菜也都還在菜單中，同樣走親民價格，每道菜約莫2、300元的價位，店面也換然一新，有趣的是，店家目前都還未公佈餐廳電話，似乎是試營運期間僅想接受老顧客的預約。
重新開幕的餐廳還有在台南已經開業50年的「卓家汕頭魚麵」，原本在2021年1月宣佈停業，隔了三年半，終於又大張旗鼓宣告重新開賣。店面依舊是在原本的中西區民生路上，招牌的魚麵小碗50元起，但是店家有提到，傳統魚麵材料是使用狗母魚，為求貨源穩定，現在改為旗魚加虱目魚。