基隆「最美星巴克」建商砸1.1億買走！4年房價0成長 未來規劃曝
星巴克「基隆新豐門市」由溫泉會館改建，2017年底開幕至今6年半，被評選為最美的星巴克之一，吸引富代投資在2020年以1.1億買下，今年1月時再易主，由神揚建設以同樣金額無貸款接手，367.41坪的透天店面，土地為931.77坪。據了解，星巴克租約目前已到期，建商應是為日後推出住宅新案而準備。
記者徐銘穗/綜合報導
台灣房屋基隆新豐加盟店店長周威鋒表示，該店面位在中正區新豐街巷內，為兩層樓透天，建築屋齡僅15年，前身為溫泉會館，土地使用分區為住一用地，建商可規劃興建住宅大樓新案；目前基隆整體房價隨著大環境上漲，新豐街的社區大樓從1字頭房價，近期成交價已來到每坪21~26萬元，周邊的新成屋甚至有到36萬的成交紀錄，因此也吸引建商獵地推案。
基隆中正區房價漲15% 整合推案開價3字頭起跳
由於今年房市熱絡，基隆也連帶看俏，台灣房屋統計實價登錄房情，最美星巴克所在的基隆市中正區，今年Q1均價20.9萬，比起去年同期的18.2萬，漲幅達15%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，該透天為巷底，地勢居高臨下，景觀清幽，且該區後方也有大塊住宅用地，若兩地主整合出手，對於未來推案更有利，開價至少三字頭起跳。
神揚建設為國揚（2505）旗下子公司，官網自介是第一家、也是唯一一家有能力充分整合百貨、飯店、休閒、地產四大核心版圖的集團。今年1月，神揚建設以每坪68.6萬元、總價9.21億元標得高雄楠梓區援中段二小段40-1地號之五成土地；國揚表示，該案將與藏美建設再度合作，主要是看好台積電（2330）設廠效應所帶來房市需求，因此加大在高雄投資力道。