張育成從何時被叫「國防部長」？經典賽炸裂滿貫砲　一夜家喻戶曉

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2023 年第五屆 WBC 世界棒球經典賽前夕，當時的張育成為了把握闖蕩大聯盟的機會，以「為備戰大聯盟新賽季」為由，婉拒出賽。這件事在當時引起軒然大波，由於身份為「列管球員」，事實上並沒有理由拒絕國家隊的徵召，因而有不少球迷留言批評。
不過事件中途峰迴路轉，在與中職會長蔡其昌深談後，張育成改變想法，決定加入經典賽行列之中。然而，在比賽前外界仍有部分不滿的聲浪，針對服兵役的問題調侃張育成，也埋下了後續被稱為「國防部長」的契機。
經典賽狂轟猛炸 一夜成為台灣英雄
張育成在經典賽的表現，相信不少棒球迷都如數家珍，他先是在攸關晉級的義大利戰中，敲出1記關鍵2分砲，幫助中華隊追平比分，成為最後逆轉勝的最大功臣。在隔日面對荷蘭的比賽，再度扮演「屠荷」殺手，一棒敲出滿貫砲，讓中華隊以9：5轟垮荷蘭，持續保有晉級希望。
讓他在一夜間家喻戶曉的關鍵，就是不論上壘或贏球後，擺出的敬禮手勢。讓球迷們從原先嘲諷的「二兵阿成」、「永遠忠誠張育成」等綽號，到改為稱呼最高階級的「國防部長」，不僅是棒球迷，連所有關注賽事的一般民眾都被張育成鬼神一般的表現折服，甚至成為心目中的台灣英雄。如今能夠見到張育成返台投入中職選秀，勢必也將再掀起一波討論熱潮。