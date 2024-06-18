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張育成從何時被叫「國防部長」？經典賽炸裂滿貫砲　一夜家喻戶曉

▲台灣旅美好手張育成在2023年經典賽中，面對荷蘭敲出滿貫全壘打後，一棒成名，而上壘後的敬禮手勢，也讓他獲得「國防部長」的稱號。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）
▲台灣旅美好手張育成在2023年經典賽中，面對荷蘭敲出滿貫全壘打後，一棒成名，而上壘後的敬禮手勢，也讓他獲得「國防部長」的稱號。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）

記者林之越/綜合報導

張育成真的要回來了！富邦悍將球團今（18）日發布新聞稿，宣布有「國防部長」綽號，正在MLB坦帕灣光芒隊3A小聯盟的張育成，已經提交2024中職選秀會報名表，此消息一出，瞬間引起網路熱議。張育成在2019年成為台灣史上第16 位登上大聯盟的球員，獲得不少關注度。然而，談到他如何一夜成名，就不得不提到張育成在2023年WBC世界棒球經典賽的搶眼表現不論是面對義大利的追平2分砲，還是交手荷蘭的「甜蜜復仇」滿貫全壘打，都已深深烙印在每個台灣球迷心中

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為何被叫國防部長？　經典賽前小紛爭

2023 年第五屆 WBC 世界棒球經典賽前夕，當時的張育成為了把握闖蕩大聯盟的機會，以「為備戰大聯盟新賽季」為由，婉拒出賽。這件事在當時引起軒然大波，由於身份為「列管球員」，事實上並沒有理由拒絕國家隊的徵召，因而有不少球迷留言批評

不過事件中途峰迴路轉，在與中職會長蔡其昌深談後，張育成改變想法，決定加入經典賽行列之中。然而，在比賽前外界仍有部分不滿的聲浪，針對服兵役的問題調侃張育成，也埋下了後續被稱為「國防部長」的契機

經典賽狂轟猛炸　一夜成為台灣英雄

張育成在經典賽的表現，相信不少棒球迷都如數家珍，他先是在攸關晉級的義大利戰中，敲出1記關鍵2分砲，幫助中華隊追平比分，成為最後逆轉勝的最大功臣。在隔日面對荷蘭的比賽，再度扮演「屠荷」殺手，一棒敲出滿貫砲，讓中華隊以9：5轟垮荷蘭，持續保有晉級希望

讓他在一夜間家喻戶曉的關鍵，就是不論上壘或贏球後，擺出的敬禮手勢。讓球迷們從原先嘲諷的「二兵阿成」、「永遠忠誠張育成」等綽號，到改為稱呼最高階級的「國防部長」不僅是棒球迷，連所有關注賽事的一般民眾都被張育成鬼神一般的表現折服，甚至成為心目中的台灣英雄。如今能夠見到張育成返台投入中職選秀，勢必也將再掀起一波討論熱潮。

▲中職富邦悍將球團透過新聞稿宣布，旅美好手張育成透過經紀公司代表遞交報名表，正式參加2024中職選秀會，球迷們都非常期待他的回歸。（圖／NOWnews資料照）
▲中職富邦悍將球團透過新聞稿宣布，旅美好手張育成透過經紀公司代表遞交報名表，正式參加2024中職選秀會，球迷們都非常期待他的回歸。（圖／NOWnews資料照）

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