黃仁勳AI效應！近9兆外資熱錢抵台 專家：鐵皮廠房翻身機會來了
「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期來台再度掀起AI熱潮，喊話將在台灣新設立兩座研發中心。根據金管會六月份公布最新統計，外資在台已投資台幣近8.8兆元，即將飛越9兆元大關，其原因與人工智慧(AI)展望息息相關，外資除了熱錢湧進，科技大廠也紛紛宣告設廠計畫，尋找成立數位發展之研發創新中心、 教育培訓基地等空間，除現有閒置土地可運用外，同時也促進老舊廠房重建、傳統產業轉型的新契機。
記者徐銘穗/綜合報導
安信建經彙整各縣市數據指出，全國各縣市「工業區立體化」核定件數，以新北市60件高居全國之冠，核定案件土地面積達24.9公頃，總興建樓地板面積達22.17萬坪，成績斐然，指標性重建案如新莊「華固國家置地」和「夏姿時尚營運總部」、土城「中工雲宇宙AI園區」 與「綠意順光天下」等案。新北市各行政區中，又以新莊核定24件量體最大，其次為中和、土城、汐止、三重、泰山等地。
安信建經總經理張峰榮表示，近期工業區地主諮詢「工業區重建」數量，較以往增加2至3成，重建考量多為近期地震頻傳、舊廠房機台設備老舊的工安隱憂，隨著數位科技蓬勃發展，智慧型態的新廠房，將成為未來趨勢，因此重建想法應運而生。
張峰榮進一步指出，因工業區早期發展，許多廠房偏向低樓層、低密度使用，進而形成老舊聚落，若將原1至2樓的鐵皮屋矮房重建，向上延伸出翻倍的面積，建造為十層以上的嶄新大樓，地主扣除自行使用範圍，其餘樓層還可出售、出租，將地產價值發揮至最大化。
安信建經建築開發部經理吳立仁、副理陳冠曄在Podcsat「動口不動產」節目也大方分享，兩人多年來在雙北工業區的深耕心得，發現老舊廠房的地主類型大致可分為「二代接班」、「夕陽傳產」和「閒置土地」等三大類，由於目前市場上出現缺工，且營造成本高漲的狀況，因此，重建時是否能籌措到足夠的興建資金，及願意承接的營造廠商，反而是最困難的挑戰。