Jaylen Brown勇奪總冠軍賽最有價值球員！賽後謙虛與球隊共享榮耀

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Jaylen Brown在今年的總冠軍系列賽前4戰，以49.8％的投籃命中率拿下20.8分，另有4.8籃板、4.8助攻演出，表現相當全面，今日第5戰個人也有21分進帳，攻守表現有目共睹，最終獲得評審認可，順利奪下個人生涯首座總冠軍賽最有價值球員（FMVP）。
Jaylen Brown賽後接受訪問時，則謙虛地說到：「這是屬於球隊大家的勝利，我在場上很相信我的隊友、相信我們的團隊，我們才能走到這裡。」
感謝身邊有Tatum陪伴 Brown直言他肯定是一生兄弟
此外Brown也談到了，陪伴在自己身邊多年的Jayson Tatum，並直言Tatum肯定是自己一生的兄弟。「我和Jayson都在這裡（塞爾提克）被選中，在這裡展開我們的旅程，我們都把波士頓當成我們的家，一起成長、一起追尋偉大。」
「Jayson Tatum今年為球隊做出許多巨大犧牲，他是個非常無私的人，不管是季後賽還是總冠軍賽上，他都為球隊犧牲了很多。沒有他我走不到現在這裡，他肯定是我一生的兄弟。」
至於Jayson Tatum雖然未能獲選總冠軍賽MVP，他還是對拿下個人生涯首冠非常激動，賽後受訪他說：「終於做到了，現在感覺真的太棒了。我跟Jaylen Brown互相在場上幫助對方，也互相支持著彼此。」