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Jaylen Brown勇奪總冠軍賽最有價值球員！賽後謙虛與球隊共享榮耀

▲NBA美國職籃總冠軍賽今(18)日G5，塞爾提克終場靠著出色的團隊發揮，終場以106：88痛宰獨行俠，系列賽正式以4：1封王，總冠軍賽最有價值球員（FMVP）得主稍早也正式出爐，由Jaylen Brown順利拿下，是他生涯首度獲得此殊榮。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃總冠軍賽今(18)日G5，塞爾提克終場靠著出色的團隊發揮，終場以106：88痛宰獨行俠，系列賽正式以4：1封王，總冠軍賽最有價值球員（FMVP）得主稍早也正式出爐，由Jaylen Brown順利拿下，是他生涯首度獲得此殊榮。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃總冠軍賽G5今（18）日正式點燃戰火，由3：1聽牌的波士頓塞爾提克回到主場迎戰達拉斯獨行俠，此役塞爾提克最終則是靠著出色的團隊發揮，終場就以106：88痛宰獨行俠，系列賽正式以4：1封王，風光在主場奪下隊史第18座總冠軍。而總冠軍賽最有價值球員（FMVP）稍早也正式出爐，由Jaylen Brown順利拿下，Brown可謂是今年的最大贏家，不但拿下東區決賽MVP，總冠軍賽也再度奪下FMVP，賽後受訪時他則是謙虛地表示，「多虧有我的隊友們，我才能夠走到這裡，這是屬於大家的勝利。」

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Brown冠軍賽表現穩定　最終順利獲選FMVP

Jaylen Brown在今年的總冠軍系列賽前4戰，以49.8％的投籃命中率拿下20.8分，另有4.8籃板、4.8助攻演出，表現相當全面，今日第5戰個人也有21分進帳，攻守表現有目共睹，最終獲得評審認可，順利奪下個人生涯首座總冠軍賽最有價值球員（FMVP）。

Jaylen Brown賽後接受訪問時，則謙虛地說到：「這是屬於球隊大家的勝利，我在場上很相信我的隊友、相信我們的團隊，我們才能走到這裡。」

感謝身邊有Tatum陪伴　Brown直言他肯定是一生兄弟

此外Brown也談到了，陪伴在自己身邊多年的Jayson Tatum，並直言Tatum肯定是自己一生的兄弟。「我和Jayson都在這裡（塞爾提克）被選中，在這裡展開我們的旅程，我們都把波士頓當成我們的家，一起成長、一起追尋偉大。」

「Jayson Tatum今年為球隊做出許多巨大犧牲，他是個非常無私的人，不管是季後賽還是總冠軍賽上，他都為球隊犧牲了很多。沒有他我走不到現在這裡，他肯定是我一生的兄弟。」

至於Jayson Tatum雖然未能獲選總冠軍賽MVP，他還是對拿下個人生涯首冠非常激動，賽後受訪他說：「終於做到了，現在感覺真的太棒了。我跟Jaylen Brown互相在場上幫助對方，也互相支持著彼此。」


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