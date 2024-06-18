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林襄一脫征服寫真界！日媒封：台灣首席啦啦隊女神　打趴東洋女星

▲林襄好身材和魅力席捲日本寫真界，日媒封她是「台灣首席啦啦隊女神」，預購成績海放一票日本寫真女星。（圖／講談社提供）
▲林襄好身材和魅力席捲日本寫真界，日媒封她是「台灣首席啦啦隊女神」，預購成績海放一票日本寫真女星。（圖／講談社提供）

記者楊穎軒／綜合報導

啦啦隊女神、「小龍女一姐」林襄下個月10日將進軍日本寫真市場，發行首本日文寫真集《襄水》，日前搶先曝光多張18禁照片，攝影師兼經紀人莉奈表示，這次挑戰拍出「最性感的林襄」，目前穩居網路書店預購排行榜第一名。日本數家媒體近日報導林襄推出寫真集的消息，封她「台灣首席啦啦隊女神」，日本網友誇讚：「真的很漂亮！」

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日本媒體以「台灣最受歡迎啦啦隊」、「台灣第一啦啦隊」女孩稱呼林襄，紛紛報導她7月會發行第一本實體寫真集，並介紹林襄是台北人，個人Instagram擁有超過181萬粉絲，現在是台灣職棒樂天桃猿隊的專屬啦啦隊、樂天女孩人氣成員，她以可愛外表和出色的應援影片成為熱門話題。

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▲林襄穿浴衣泡溫泉，寫真新作《襄水》共有144頁，為台灣版本剪輯後的全新版本。（圖／講談社提供）
此外，日媒還說，林襄受歡迎的程度不僅限於台灣和亞洲，《襄水》還收到來自世界各地的訂單，在SNS上產生10000個熱門評論，日本網友直呼：「太可愛了」、「真的很漂亮」、「我喜歡她」、「恭喜要發行寫真集了」、「我一定會買！」

經紀人兼攝影師莉奈表示，林襄日本版寫真集《襄水》與前兩本書的視覺截然不同，文案描述：「做自己表現自己，每個人獨一無二的香氣，是可以讓人記住的，透過照片，彷彿被味道侵略，汗水濕潤感搭配女性的曲線，紀錄每個影像，聞到每個情緒。」作品營造一種讓讀者感覺林襄就在身邊的氛圍與氣息。

▲林襄寫真集《襄水》拿下網路書店預購排行榜冠軍。（圖／amazon.co.jp）
▲林襄寫真集《襄水》拿下網路書店預購排行榜冠軍。（圖／amazon.co.jp）
▲日媒報導林襄即將發行寫真集的消息。（圖／biglobe、livedoor）
▲▼日媒報導林襄即將發行寫真集的消息。（圖／biglobe、livedoor）
▲▼日媒報導林襄即將發行寫真集的消息。（圖／biglobe、livedoor、oita-press）
▲▼日媒報導林襄即將發行寫真集的消息。（圖／biglobe、livedoor）

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