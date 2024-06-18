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塞爾提克「雙探花」完成救贖！綠軍不斷調整陣容　終盼開花結果

▲塞爾提克「雙探花」Jayson Tatum (中)、Jaylen Brown(右)在聯盟打滾多年之後，終於盼得甜美果實。今日2人率隊以106：88擊敗達拉斯獨行俠，奪下隊史第18座總冠軍，也是2人個人生涯首冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克「雙探花」Jayson Tatum (中)、Jaylen Brown(右)在聯盟打滾多年之後，終於盼得甜美果實。今日2人率隊以106：88擊敗達拉斯獨行俠，奪下隊史第18座總冠軍，也是2人個人生涯首冠。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃波士頓塞爾提克稍早在總冠軍賽G5上，以106：88擊敗達拉斯獨行俠，勇奪今年的NBA總冠軍，也是隊史第18度奪下最終的冠軍金盃，正式成為NBA歷史上奪冠次數最多的球隊。而塞爾提克陣中2大球星「雙探花」組合Jayson Tatum、Jaylen Brown，總算在合體7年之後，奪下他們的生涯首冠。塞爾提克球團過去也不斷在休賽季找尋球隊不足之處，並持續調整陣容，為的就是替Tatum 、Brown2人找來更多可靠幫手，今年綠衫軍總算是盼得甜美果實，找到自身最佳隊形，也打破外界對他們的種種質疑

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塞爾提克選進雙探花　打造球隊堅實戰力底蘊

塞爾提克過去在2016年NBA選秀會上，用首輪第3順位選擇了來自加州大學柏克萊分校Jaylen Brown，隔年同樣再用首輪第3順位網羅來自杜克大學的Jayson Tatum，期望在2人的帶領之下，幫助綠衫軍重返榮耀。

Jayson Tatum 、Jaylen Brown合作7年下來，5度幫助塞爾提克闖進東區冠軍賽，2人身邊的夥伴也來來去去，包含了Kyrie Irving、Kemba Walker、Marcus Smart等明星球員，都曾是他們身旁的有力助手，但塞爾提克總是過去欠缺臨門一腳，儘管在2022年順利闖進總冠軍賽，最終仍是以2：4不敵由Stephen Curry帶領的金州勇士。

透過交易網羅Holiday、Porzingis　成綠衫軍奪冠最終拚圖

但今年塞爾提克在休賽季透過交易，補進防守悍將「假日哥」Jrue Holiday、Kristaps Porzingis之後，球隊整體的攻防實力又再提升一個檔次。他們2人來到球隊後，在場上都發揮出自身極大的價值，尤其是Holiday在季後賽上貢獻正負值+9.4為聯盟第2，每百回合淨效率值達+12.5分，則排名聯盟第4，成為綠衫軍最穩定的球員，搭配上Jayson Tatum 、Jaylen Brown2名球星的火力，塞爾提克總算在今年磨合出最佳陣容，也風光奪下隊史第18座總冠軍

至於今年的FMVP人選會由誰獲得也備受關注，賽後NBA官方則是宣布，由二當家Jaylen Brown順利拿下今年的總決賽MVP，Brown也在賽後接受美媒採訪，談到了陪伴在自己身邊多年的Jayson Tatum，並直言Tatum肯定是自己一生的兄弟

「我和Jayson都在這裡（塞爾提克）被選中，在這裡展開我們的旅程，我們都把波士頓當成我們的家，一起成長、一起追尋偉大。Jayson Tatum今年為球隊做出巨大犧牲，他是個非常無私的人，不管是季後賽還是總冠軍賽上，他都為球隊犧牲了很多，沒有他我走不到現在這裡，他肯定是我一生的兄弟。」


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