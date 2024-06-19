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新青安誘年輕人瘋買房！帥過頭嘆：投資客都搶輸　沒上車在旁邊哭

▲由於建商推案信心升高，房市又轉熱，不少人把原因歸咎於「新青安」。（圖／家庭消費中心攝）
▲由於建商推案信心升高，房市又轉熱，不少人把原因歸咎於「新青安」。（圖／家庭消費中心攝）

記者徐銘穗/綜合報導

新青安貸款近期被視為房市過熱的幫兇，8大行庫傳正在擬定「簽切結書」等相關查核機制。知名投資客帥過頭直指，台灣房市本來去年要死掉，全靠新青安貸款這續命符救活，增強年輕人購買力，房價因剛需飆漲，投資客都被逼到角落，年輕人加價搶買中古屋，投資客們都搶輸，「沒上車的在旁邊哭」。

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台灣房市去年快死掉？帥過頭：新青安救活的

帥過頭在YouTube頻道「裝修小武郎」上探討新青安買房亂象，他指出，台灣房地產在去年其實已經快死掉，直到去年8月政府推出新青安貸款，「新青安告訴你自備（總價）20%，前5年不用繳本金，大大增強購買力，以前買不起，現在可以安心買」。

帥過頭說明，想買房的年輕的人都跑出來買房，加上部分長輩也出租幫忙，房價就漲了，「投資客都退退退，變年輕人在買，不知道這波居然有這麼猛」，而中古屋市場現況是賣到沒有房子可以賣，1年來全台灣中古屋房價至少漲10%~15%。

▲新青安貸款與前一年度舊青安貸款，核貸戶數與金額對照。（圖／記者徐銘穗製表）
▲新青安貸款與前一年度舊青安貸款，核貸戶數與金額對照。（圖／記者徐銘穗製表）
他指出，一般中古屋若開價1000萬元，投資客正常出950萬至1000萬買，但現在新青安來了，「他（年輕人）真的買了，還買在1050萬」。帥過頭直言，這波新青安助攻下，年輕人買房「加價買」，投資客開價都搶輸年輕人，直呼：「這波（房價飆漲）真的不是投資客炒的！」

帥過頭對新青安的看法在PTT上引發討論，不少網友都表示認同，認為本來房市冷建商的供給也沒那麼多 ，「泡泡本來要破了，是新青安吹」，但也有人認為，銀行不是慈善事業，本金還要還的，更直言5年後就知道會有多慘烈。

新青安4月核貸522億創新高　近5萬人搶上車買房

根據財政部統計，新青安貸款4月撥貸戶數計有6879戶、金額高達522億元，創開辦以來新高紀錄，累計新青安開辦期間2023年8月至今年4月，上路9個月以來，核貸戶數累積4萬9707戶、核貸金額高達3644億元，而比較前一年度同時期、2022年8月至2023年4月，舊青安貸款核貸戶數為1萬2074戶、核貸金額636億元，激增3萬7633戶、3008億元，新青安比同期舊青安多出超過3倍。

▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）
▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）

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