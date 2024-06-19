台南牛肉湯「內行不是喝文章、六千了」！老饕改吃這間：水準太高

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有網友在臉書社團「台南美食地圖」貼文提到「大家心目中最喜歡的牛肉湯就是旗哥、六千、文章那些，但我最喜歡的是一間叫做牛逼的牛肉湯，湯頭超鮮甜以外，肉燥飯真的超級好吃.....平日的商業午餐只要150元就能吃飽，真的是太佛心，已經成為我台南第一名的牛肉湯愛店。」
事實上，這家店在去年9月底才裝潢好開幕，位在台南市永康區，同時也是台南牛肉湯的新品牌，在Google評價斬獲4.5顆星的高分，不少吃過的老饕都紛紛表示「湯有水果甜味，好幾次經過都有很多人在外帶跟排隊，太好吃了」、「這間真的太好吃....蔥花蛋40元大片超讚」、「完全可以長期來吃....目前沒什麼觀光客，但應該會被慢慢介紹出去。」
台南新品牌「牛逼牛肉湯」開箱！吃過絕對二度回訪超推好店
《NOWnews》記者上週末正巧回南部時，友人也提到該家牛肉湯最近被在地人熱烈討論，基於嚐鮮的心情前往用餐，禮拜一晚上6點店內就已經全部客滿，店內桌數大約是7桌至8桌，有提供冷氣、電視觀看，整體用餐環境尚可，而廚房也是開放式廚房，就在店門口可以看到老闆們在備料、煮菜的過程。
在食物品項的部分，牛肉湯只有賣兩個品項，一個是「原味牛肉湯」，一個是「蒜頭牛肉湯」，原味牛肉湯帶甘甜果香，又甜又濃郁真的非常好喝！蒜頭牛肉湯搭配已經熬煮到入口即化的蒜頭，不僅在牛肉湯口味當中相當的特別，口味表現也是令人驚艷，讓人一口接著一口。
值得一提的是，店內的「肉燥飯」一碗20元，如果愛吃肥肉系列肉燥飯的人，肯定會愛不釋手，基本上2碗起跳沒問題，另外菜單還有像是菜圃蛋、炒高麗菜、芥藍炒牛肉等食物可以點，價格都非常的親民，記者與友人一行5人用餐，吃滿整桌一共花費1370元，CP值相當出色。
牛逼牛肉湯商業午餐超佛心！7-11千坪門市就在旁邊
而說到牛逼牛肉湯厲害的地方，不只東西好吃，老闆更是相當佛心，推出平日商業150元套餐組合，內容物包含一碗原味牛肉湯、白飯一碗、炒高麗菜以及一顆滷蛋，光是單點一碗牛肉湯就原價150元，商業午餐還其他全部都贈送，老闆還要不要賺錢啦！
更猛的是，該處地理位置真的絕佳，因為該間「牛逼牛肉湯」的旁邊，就正好是7-11超狂的千坪門市「ParK*Avenue商場」，當時候剛開幕就造成轟動，成為不少人去台南也會列入的觀光景點之一。未來如果要到台南玩，來碗牛逼牛肉湯加上朝聖「ParK*Avenue商場」剛好是一個晚間套裝短行程，完全沒有問題哦！
🟡台南牛逼牛肉湯
📍地址：台南市永康區東橋六街120號
📍電話：0935812131
📍商業午餐：平日提供/150元（一碗原味牛肉湯、白飯一碗、炒高麗菜以及一顆滷蛋）
📍價位：原味牛肉湯中碗150元、大碗200元；蒜頭牛肉湯160元