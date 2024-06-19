基隆「最美星巴克」建商砸1.1億買走！4年房價0成長　未來規劃曝

新青安「40年期房貸」審查變嚴！房市會崩嗎　專家：預售屋更難搶

▲新青安最長40年期房貸加5年寬限期被當成近期房市過熱的幫兇，8大行庫正在擬定「簽切結書」等相關查核機制。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲新青安最長40年期房貸加5年寬限期被當成近期房市過熱的幫兇，8大行庫正在擬定「簽切結書」等相關查核機制。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

新青安最長40年期房貸加上5年寬限期，被當成是近期房市過熱、房價飆漲的幫兇，8大行庫傳正在研議「簽切結書」，並將對違規出租、人頭戶者既取消優惠房貸及縮短貸款年限等處罰，預料新青安貸款未來審查將會更嚴格。房市會因新青安審查趨嚴而崩盤消風嗎？房產專家直言，新青安改得越嚴格，對預售市場反而越有利。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，今年房市需求面強勁，假如需求不變的前提下而新青安補貼縮水、或者嚴查人頭戶，認為成屋市場的吸引力會下滑，但是下滑幅度不會太大，「畢竟40年期房貸實在太香了，頂多只會流失1成左右的買盤」。

而流失的買盤會去哪裡？何世昌直言，流失買盤的去向才是最重要的，他預測流失的買盤以投資大戶居多，因為他們無法使用人頭戶申辦新青安，而投資大戶撤出成屋市場，比較大的可能是會轉進預售屋市場。也就是說，「新青安改得越嚴格，對預售屋市場反而越有利」。

▲今年前5月新北市先建後售建案戶數較去年同期倍增，總計戶數為北台灣之冠。（圖／家庭消費中心攝）
▲專家認為，受新青安審查趨嚴而流出的買盤，將轉向預售屋，讓預售屋更難搶。（示意圖／家庭消費中心攝）
新青安上路9個月吸近5萬人買房　行庫加強審查措施公開

根據財政部統計，新青安貸款4月撥貸戶數計有6879戶、金額高達522億元，創開辦以來新高紀錄，累計新青安開辦期間2023年8月至今年4月為止、上路9個月以來，核貸戶數累積4萬9707戶、核貸金額高達3644億元。

根據目前媒體曝光的新青安「公版切結書」內容，主要有以下5重點，至於違規出租或當人頭戶的處罰，小則取消貸款戶的新青安資格與優惠，寬限期5年變2年、最長年限40年變20年，優惠利率回到一般房貸，大則拒絕跟該客戶有房貸往來，也就是說，借款戶必須提前還款。

1.限自住及重新定義：「自住」的範圍除了本人之外，也可以包括配偶、父母及未成年子女。

2.借款人必須同意財政部、內政部和借款銀行審查貸款資金來源及保品用途的權利，而且可接受貸後管理的調查，倘若違反上述切結書的切結內容，借款人必須歸還銀行補貼的利息。

3.借款人必須同意，若違規將重新核定所有的貸款條件，包括利率、成數、年限、寬限期，銀行會縮短借款年限、寬限期和成數。

4.借款人必須同意，銀行可將借款人的所有資料提供給政府機關進行勾稽。

5.該切結書的內容，將成為新青安貸款必須完成的程序，同時也是借據的一部分。

新青安誘年輕人瘋買房！帥過頭嘆：投資客都搶輸　沒上車在旁邊哭

新青安貸款買房不借白不借？專家揭4大後遺症：居住正義功虧一簣

央行打房放過新青安！李同榮批：預期房價續漲　市場風暴遲早發生

媽逼新青安無痛買房！大學生害房貸優惠蒸發　38K男嘆：人生被毀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載