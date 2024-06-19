新青安「40年期房貸」審查變嚴！房市會崩嗎　專家：預售屋更難搶

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而流失的買盤會去哪裡？何世昌直言，流失買盤的去向才是最重要的，他預測流失的買盤以投資大戶居多，因為他們無法使用人頭戶申辦新青安，而投資大戶撤出成屋市場，比較大的可能是會轉進預售屋市場。也就是說，「新青安改得越嚴格，對預售屋市場反而越有利」。
新青安上路9個月吸近5萬人買房 行庫加強審查措施公開
根據財政部統計，新青安貸款4月撥貸戶數計有6879戶、金額高達522億元，創開辦以來新高紀錄，累計新青安開辦期間2023年8月至今年4月為止、上路9個月以來，核貸戶數累積4萬9707戶、核貸金額高達3644億元。
根據目前媒體曝光的新青安「公版切結書」內容，主要有以下5重點，至於違規出租或當人頭戶的處罰，小則取消貸款戶的新青安資格與優惠，寬限期5年變2年、最長年限40年變20年，優惠利率回到一般房貸，大則拒絕跟該客戶有房貸往來，也就是說，借款戶必須提前還款。
1.限自住及重新定義：「自住」的範圍除了本人之外，也可以包括配偶、父母及未成年子女。
2.借款人必須同意財政部、內政部和借款銀行審查貸款資金來源及保品用途的權利，而且可接受貸後管理的調查，倘若違反上述切結書的切結內容，借款人必須歸還銀行補貼的利息。
3.借款人必須同意，若違規將重新核定所有的貸款條件，包括利率、成數、年限、寬限期，銀行會縮短借款年限、寬限期和成數。
4.借款人必須同意，銀行可將借款人的所有資料提供給政府機關進行勾稽。
5.該切結書的內容，將成為新青安貸款必須完成的程序，同時也是借據的一部分。