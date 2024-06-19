張育成選擇回台效力中職！日媒也關注 球迷：西武隊出得起嗎？
旅美台灣好手「國防部長」張育成決定結束旅美生涯，昨（18）日宣布將返台參加中職選秀引起轟動，張育成也發文感謝大家的祝福，日媒《Full-Count》撰文報導，張育成將投入中職選秀的消息，內文提到張育成的大聯盟成績，以及他去年出戰WBC經典賽，拿下大會最佳一壘手，以及A組MVP。對於外界滿滿的祝福，張育成在社群以15字發文表示：「謝謝大家的熱情祝福，治療跟訓練去。」而富邦悍將可能會開出史上最大約邀請他加盟，根據相關人士表示，他有機會拿到3.5年複數年約，以及總值高達8000萬等最大約，再度創下中職最高薪紀錄。對於張育成將投入中職選秀，也有日本球迷留言：「若他的年薪為一億日幣，西武隊可以出得起嗎？也有可能因為日幣貶值，所以就沒有成真了。」
記者吳政紘/綜合報導
張育成名號響亮 日韓都享譽盛名
張育成已和手握狀元籤的富邦悍將達成加盟共識，將成為今年選秀狀元，有機會在7月上旬就披上悍將戰袍出賽，雙方預計簽下3.5年以上複數年合約，薪資將締造中職史上最大約紀錄。
中職最高薪選手紀錄為過林智勝在2016年行使自由球員後，順利轉隊到中信兄弟，他簽下月薪120萬元、3年年薪3600萬元，激勵獎金每年最高300萬元。而富邦悍將目前最高薪為江少慶，他在2021年跟富邦簽約，其合約內容為4.5年、總額6120萬、平均月薪113.3萬元。
28歲的張育成，有機會拿到史上最高薪，他預計會拿到月薪超過150萬到200萬之間，加上激勵獎金等，預計總值最高可以拿到7000萬到8000萬之間的高薪。
張育成去年回台，就曾聽取日本、韓國等球團的建議，但他最後也跟富邦悍將溝通，今年是他最後挑戰美職的機會，他也以小聯盟約，再度挑戰春訓上大聯盟，可惜最後張育成因傷無法上大聯盟，也選擇在中職選秀截止前報名。
日媒《Full-Count》撰文報導，張育成將投入中職選秀，也有球迷留言：「若他的年薪為一億日幣，西武隊可以出得起嗎？也有可能因為日幣貶值，所以就沒有成真了。」