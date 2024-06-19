董仔狂被問「是不是變胖」曾走心！轉念高EQ思考被讚爆：事實而已
網紅董仔（董芷涵）是網紅團體「這群人TGOP」的團員之一，儘管工作再忙碌，她也經常透過社群來跟粉絲們互動，獲得許多忠實粉絲的喜愛。而董仔在今（19）日透過社群發文，分享自己對於外貌跟體態的看法，透露最近在直播、拍照跟拍影片的工作時，常收到「董仔是不是變胖了」的留言，她也大方承認自己變胖：「是呀！我變胖，還變漂亮了呢。」董仔也好奇發問：「外型只是第一眼你看到的，但除了外貌你還看到什麼呢？」吸引網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
董仔19日透過IG發文透露自己最近在直播、拍照、拍影片的工作，留言一定會有一句「董仔是不是變胖了」，她自信表示：「是呀！我變胖，還變漂亮了呢～」並好奇地發問：「外型只是第一眼你看到的，但除了外貌你還看到什麼呢？」董仔透露，自己以前看到這樣的留言一定走心，然後超沒自信，「但，這句話，只是一個事實而已，不要把他當貶義詞」，認為只要這樣思考就不會被影響。
董仔也向粉絲們喊話表示：「放心，我絲毫沒有受影響之外，胃口也很好，衣服也搭配的很開心。」最後，董仔也強調：「我想說的是，願所有人被不喜歡的語言抨擊時，不要陷入，因為，別人看到的不重要，自己認為的自己，比什麼都更重要。」
網友們看到董仔的發文後，都紛紛留言表示：「董仔做自己就是最棒最美的了」、「年過三十後還能胃口好，絕對是福氣」、「董仔很漂亮，要向你學習愛自己的態度」、「謝謝這世上有酸民的存在，讓我知道以後下地獄不會是我」、「胃口好才是健康」、「心美，人也會很美。」
事實上，在董仔過去的影片中，男友也曾經入鏡，影片中男方背著董仔做一堆家事，過程中甚至還不小心脫口說出：「妳63公斤耶！」意外曝光了董仔的體重，讓她緊張直呼：「你不要說出來啦！」如今，董仔轉念接受變胖只是一個事實，似乎也不再受體重計上的數字給綁架。