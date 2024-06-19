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王柏傑酒駕「前一晚喝的」！醫教酒精代謝公式：2瓶啤酒就找代駕

▲藝人王柏傑昨（18）日酒駕與遊覽車發生擦撞，他走出地檢署表示「酒是前一晚喝的」，但酒測值為0.44毫克超過標準。（圖／王柏傑臉書、翻攝畫面）
▲藝人王柏傑昨（18）日酒駕與遊覽車發生擦撞，他走出地檢署表示「酒是前一晚喝的」，但酒測值為0.44毫克超過標準。（圖／王柏傑臉書、翻攝畫面）

記者周淑萍/綜合報導

王柏傑昨（18）日酒駕與遊覽車發生擦撞，他今（19）凌晨走出地檢署表示「酒是前一晚喝的」，沒想到隔了10幾個小時後都沒有退。究竟喝酒後體內的酒精多久才能代謝掉，腸胃科醫師鄭泓志在粉專提供「酒精代謝公式」，像是啤酒一瓶就要1.65小時，等於喝2瓶啤酒就可以準備找代駕了。

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喝酒過後身體內的酒精何時會被代謝掉，不是睡一覺、過一夜就沒事了，和喝了多少酒精有很大的關聯。腸胃科醫師鄭泓志在粉專提供「酒精代謝公式」。鄭泓志醫師先解釋酒精代謝過程，主要是由肝臟來完成的，肝臟中有一種叫做「乙醇脫氫酶（ADH）」的物質，可以將血液中的乙醇（即酒精）轉化為乙醛，然後再由另一種叫做「乙醛脫氫酶（ALDH）」的物質將乙醛轉化為乙酸，最後由尿液或呼吸排出。

鄭泓志醫師解釋，酒精代謝簡單來說，就是不論你喝多喝少，每小時代謝的酒精是固定的，酒精代謝過程在醫學上屬於「零級動力學（zero order kinetic）」，就是身體以恆定的速率消除喝入的酒精，套用公式計算就可得出代謝時間。

根據「零級動力學」，就能推算出來人體一小時代謝的酒精量大約為10公克，先計算出喝的酒有多少酒精，套用公式就能換算出酒精代謝時間。

📍1罐330毫升5%啤酒→代謝時間1.65小時

喝一罐（330毫升）啤酒（5%酒精）：含有酒精330 X 5%=16.5克酒精，需要16.5/10=1.65個小時才能代謝完畢。

📍1杯45毫升40%白酒→代謝時間1.8小時

每喝一杯（45毫升）白酒（40% 酒精），含有酒精45 X 40%=18克酒精，需要18/10=1.8個小時才能代謝完畢。

📍1杯150毫升12%紅酒→代謝時間1.8小時

喝一杯（150毫升）紅酒（12% 酒精），含有酒精150 X 12%=18克酒精，需要18/10=1.8個小時才能代謝完畢。

但通常在派對裡面喝酒的情況很難一杯就結束，因此喝了多少杯，就應該加上去，舉例來說，喝了一瓶600毫升5%啤酒＋500CC的15%紅酒，身體就需要10.5小時以上的代謝時間。如果以王柏傑說隔了10幾個小時，身體還是有酒精成分，往回推測應該會是一個很愉快的夜晚。

▲啤酒於室溫中放置約一分鐘後，上頭會顯現出冰沙，喝起來更涼爽通快。（圖／記者葉盛耀攝）
▲醫師表示，根據「零級動力學」，人體一小時能夠代謝的酒精量大約為10公克，先計算出喝的酒有多少酒精，套用公式就能換算出酒精代謝時間。（圖／記者葉盛耀攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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