王柏傑酒駕「前一晚喝的」！醫教酒精代謝公式：2瓶啤酒就找代駕

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鄭泓志醫師解釋，酒精代謝簡單來說，就是不論你喝多喝少，每小時代謝的酒精是固定的，酒精代謝過程在醫學上屬於「零級動力學（zero order kinetic）」，就是身體以恆定的速率消除喝入的酒精，套用公式計算就可得出代謝時間。
根據「零級動力學」，就能推算出來人體一小時代謝的酒精量大約為10公克，先計算出喝的酒有多少酒精，套用公式就能換算出酒精代謝時間。
📍1罐330毫升5%啤酒→代謝時間1.65小時
喝一罐（330毫升）啤酒（5%酒精）：含有酒精330 X 5%=16.5克酒精，需要16.5/10=1.65個小時才能代謝完畢。
📍1杯45毫升40%白酒→代謝時間1.8小時
每喝一杯（45毫升）白酒（40% 酒精），含有酒精45 X 40%=18克酒精，需要18/10=1.8個小時才能代謝完畢。
📍1杯150毫升12%紅酒→代謝時間1.8小時
喝一杯（150毫升）紅酒（12% 酒精），含有酒精150 X 12%=18克酒精，需要18/10=1.8個小時才能代謝完畢。
但通常在派對裡面喝酒的情況很難一杯就結束，因此喝了多少杯，就應該加上去，舉例來說，喝了一瓶600毫升5%啤酒＋500CC的15%紅酒，身體就需要10.5小時以上的代謝時間。如果以王柏傑說隔了10幾個小時，身體還是有酒精成分，往回推測應該會是一個很愉快的夜晚。
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