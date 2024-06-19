張育成創中職最高薪紀錄！富邦開史上最大約　合約總值近8000萬

中職選秀大風吹！張奕可望被中信兄弟選中　球評黃忠義：十分合理

▲張奕受到台鋼雄鷹邀請，從日職回歸中職舞台，準備參加選秀，球評黃忠義認為，中信兄弟考慮出手很合理。（圖／台鋼提供）
▲張奕受到台鋼雄鷹邀請，從日職回歸中職舞台，準備參加選秀，球評黃忠義認為，中信兄弟考慮出手很合理。（圖／台鋼提供）

記者吳政紘/綜合報導

中信兄弟今年在季中選秀排名第三順位，由於「國防部長」張育成已經確定回歸中職，加上富邦也已表態希望他加盟，本屆選秀狀元幾乎是呼之欲出，由於台鋼雄鷹早就設定好可能在張奕、吳念庭之中二選一，目前傳出，前旅日好手吳念庭很有機會加盟台鋼，這也讓張奕的動向更受矚目，中信兄弟總教練平野惠一昨（18）日受訪時透露，要選「即戰力、潛力新秀、針對戰力空缺補強」，張奕很有機會雀屏中選，《NOWnews今日新聞》招牌節目「野球名人房」主持人，球評「東哥」黃忠義認為，中信兄弟選投手很合理，但也要觀察張奕能否負荷漫長的球季，以及入團後的定位。

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張奕回歸台灣　台鋼展現誠意

張藝當初在2019年第二屆世界棒球12強賽大放異彩，面對韓國隊一戰成名，並且成為中華隊王牌投手，張奕最快球速可達158公里，不管是球速、控球、變化球都有一定水準，被認為是即戰力選手。

台鋼在總教練洪一中以及劉東洋領隊去年跟張奕親自懇談後，才說服他回台先跟球隊訓練，就近觀察他的狀態，甚至在春訓，張奕也是精神奕奕準備新球季。

不過張奕目前在二軍出賽10場，5場先發、5場後援，防禦率5.03，2勝1敗的戰績，其實並不出色，但他持續在調整當中，若以資歷來看，他的確還是即戰力選手。

中信兄弟總教練平野惠一表示，兄弟上半季有好幾位投手受傷、開刀或在復健，投手確實是比較迫切需要補強的位置，「棒球比賽最重要的是中線，基本上投手、捕手又是中線最重要，投手不論多少人都不嫌少。」

曾經擔任總教練換過自己代打開轟的黃忠義，對於中信兄弟的狀況十分了解，他說：「目前看來中信兄弟的確需要投手，若是挑選張奕十分合理，加上今年投手群人手不足，很有機會在第一輪就選他。」

此外，黃忠義也透露，不管是統一獅等其他隊，都有可能挑選張奕，不過以中信兄弟目前排第三順位來看，選擇張奕也不是不可能，黃忠義認為，最大需要考量的還是張奕未來的定位，若以目前比較固定出賽的狀況來看，還是可以幫助兄弟鞏固牛棚。



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