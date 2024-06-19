房市／1-4月淡水交易量居新北之冠！信義房屋專家分析原因

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而淡水的購屋抗性之二為地處偏遠，陳來春分析，當買方考慮要到淡水購屋，就已不在意交通因素才會來購買，主因在於隨著這幾年房市進展，台北、新北、桃園、新竹等地區，屋齡15年內的新古大樓起碼都要4字頭房價，淡水是雙北地區少數仍有3字頭房價的區域，這樣的價格仍有優勢，因此交通、地處偏遠等因素對購屋族而言已不是抗性，「財力才是最大的抗性」，吸引首購、換屋族群。
隨著房市熱絡、新青安政策的推動，陳來春觀察，第一季消化去年累積的庫存後，目前市場上的新建案、中古屋的產品較少，而許多素地都仍在整地中，未開案，供給也逐漸稀缺。
陳來春表示，淡水地區居住環境清幽，而重劃區從無到有，發展只會越來越好，現有的淡海輕軌、量販商場、運動中心、行政中心等，已發展基本機能，明年年中連接淡水跟八里的淡江大橋通車、淡北道路今年也將動工，交通條件也逐漸改善當中。
陳來春觀察，淡水房價已站穩3字頭，尤其單價30萬以下的產品非常熱門，而2字頭房價已少見，普遍是大坪數產品，較有機會是2字頭房價；近期熱門區域，詢問度高仍屬開發約15年左右的新市一路三段與中山北路二段的家樂福商圈，該商圈生活機能已到位，入住率高，因此釋出的量不多，平均單價約30-35萬，小坪數物件約35-40萬。
而近期交易量大的區域為新市一路一段與沙崙路一段周邊商圈，陳來春觀察，這一帶多為屋齡5-8年的大型社區，供給量多，近期有許多換屋族群，隨著家庭成員增加，將多年前的首購小宅先賣後買，尋求較大的居住空間，也因此挹注交易量。