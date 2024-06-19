穀保「二刀流」好手陳睦衡確定不參加中職選秀！將先就讀國立體大
穀保家商投打「二刀流」好手陳睦衡，今（19）日傳出將不會參加中華職棒選秀會，根據球界人士透露，目前他正在U18中華隊訓練，未來將就讀國立體育大學，而目前傳出美、日都有球隊對他有興趣，其中包含日職西武獅隊、日本火腿鬥士隊、讀賣巨人隊以及軟銀鷹隊等都在觀察，美國職棒也有不少球隊希望爭取他加盟，就這點來看，陳睦衡未來會旅外的機會較大。
記者吳政紘/綜合報導
陳睦衡二刀流身手 最快飆147公里
陳睦衡在高中時期是投打二刀流好手，也曾入選U18中華隊，根據一位不具名的高中教練表示，他的狀況是美、日球探都有在觀察，不只一支球隊對他有興趣。
以打擊來看，美職希望他以打者身分旅外，日本則是希望讓他成為一位投手，因此陳睦衡未來性很大，有機會像去年辛辛那提紅人隊學長林盛恩一樣，看國外球團提出來的計畫，讓他考慮要往哪邊發展。
由於張育成已經在昨天宣布要參與中職選秀，讓中職各隊選秀策略「大風吹」，陳睦衡不參加選秀後，不管是許廷綸、何品室融或是張趙紘都很有可能在前三輪就被挑中。
根據陳睦衡的狀況，他的啟蒙教練，東園國小少棒隊總教練賴敏男表示，「陳睦衡本來就是很優異的選手，頭腦也很好，算是二刀流的好手，也希望他未來有好消息出現。」