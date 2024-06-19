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蛋價崩！大武山開賣生食級雞蛋「一顆16元」　比早餐店加20還便宜

▲大武山牧場攜手前伊勢食品日本TAMAGO&COMPANY株式會社，開賣生食級雞蛋「幸せ鮮蛋」，一顆蛋要價16元無畏蛋價崩亂，全家、大潤發「第2件6折」優惠，比早餐店加20元還便宜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大武山牧場攜手前伊勢食品日本TAMAGO&COMPANY株式會社，開賣生食級雞蛋「幸せ鮮蛋」，一顆蛋要價16元無畏蛋價崩亂，全家、大潤發「第2件6折」優惠，比早餐店加20元還便宜。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

堅持只深耕中高階蛋品的大武山牧場，攜手日本最大蛋雞牧場「TAMAGO&COMPANY株式會社」（前伊勢食品），打造台灣第一顆「生食級雞蛋」，今（19）日發表「幸せ鮮蛋」，無畏近來蛋價之亂，將於7月4日起開賣AA級可生食雞蛋，親揭「一顆蛋要價16元」背後的辛苦與秘密。全家便利商店FaniSuper選品超市店、大潤發新品快閃「第2件6折」優惠，想吃半熟蛋、生雞蛋拌飯、火鍋配沙茶醬加生蛋黃，可以趁划算折扣嚐鮮，比早餐店加20元還便宜。

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出國去日本很常見當地燒肉沾生蛋黃、烏龍麵拌雞蛋，對比台灣人吃火鍋時，也愛以生蛋黃拌沙茶醬、或在早餐店要求老闆煎蛋不要全熟，然而食安問題讓大家想吃卻不敢在台灣吃，如今台灣也能輕鬆買到「生食級雞蛋」了。才在6月13日以台灣第一家蛋雞身分股票上市的「鮮蛋專家」大武山牧場，2007年起專注只做雞蛋，堅持深耕中高階蛋品，擄獲麥當勞、7-11、全家、丸亀製麵都指名使用，如今攜手日本最大蛋雞牧場TAMAGO&COMPANY株式會社（簡稱T&C株式會社），開賣台灣第一顆生食級雞蛋。

日本市佔20%為全國第一的T&C株式會社，光是雞蛋產量就直接超越全台總量，近年更進軍海外，連印度、菲律賓、緬甸市場都早已推出生食級雞蛋。以百年飼養經驗與大武山牧場聯名推出「幸せ鮮蛋」。日本T&C株式會社海外事業部部長森山治更喊話要做到「台灣難波萬」！大武山牧場營運長魏毓恆透露，未來雙方將有緊密合作，不只有機會引進T&C株式會社品牌蛋在台灣生產與銷售，還將合作雞蛋加工食品，並一起開拓亞洲市場。

▲大武山牧場攜手日本最大蛋雞牧場TAMAGO&COMPANY株式會社，開賣台灣第一顆「生食級雞蛋」。一顆要價16元的「幸せ鮮蛋」，在蛋價崩盤之際格外引起注目。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大武山牧場攜手日本最大蛋雞牧場TAMAGO&COMPANY株式會社，開賣台灣第一顆「生食級雞蛋」。一顆要價16元的「幸せ鮮蛋」，在蛋價崩盤之際格外引起注目。（圖／記者蕭涵云攝）
📌蛋價崩！大武山生食級雞蛋「一顆16元」上市前就有餐廳搶賣
近來市場遇上蛋價之亂，魏毓恆直言，專注於高品質雞蛋的大武山牧場，比較不受市面蛋價影響，透露即使是在去年缺蛋時期也沒有調漲太多，還能穩定供應蛋量，因此能取得客戶信任而緊密合作。看好台灣市場近年餐飲蓬勃，魏毓恆分享也收到很多客戶建議可以發展生食級雞蛋，不過相較於一般消費者，坦言目前仍是餐飲業需求度較高，像是5月在台展店的「漢堡排嘉Yoshi」，便已搶先使用這批生食級雞蛋供餐。

▲大武山牧場「幸せ鮮蛋」10入一盒定價160元，將於7月4日起，全台大潤發門市搶先開賣、7月10日起於全家便利商店「FamiSuper選品超市店」全面上架，新品「第二件6折」快閃優惠。7月更11家餐廳響應「幸せ蛋祭典」，推出經典生蛋料理及隱藏版新菜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大武山牧場「幸せ鮮蛋」10入一盒定價160元，將於7月4日起，全台大潤發門市搶先開賣、7月10日起於全家便利商店「FamiSuper選品超市店」全面上架，新品「第二件6折」快閃優惠。11家餐廳7月串連響應經典生蛋料理及隱藏版新菜。（圖／記者蕭涵云攝）
📌高價蛋貴不在飼養！成本貴上3成的2大主因
自豪高規格產蛋的魏毓恆表示，大武山牧場不劃分一般雞蛋與生食級雞蛋的飼養等級，他親自解密：「最大的差異是來自生食級雞蛋，從雞破殼那刻便要完善接種沙門氏菌疫苗（連母雞也需施打過疫苗），並增設高達200多個沙門氏菌與大腸桿菌採檢點」，光是這兩點便讓生食級雞蛋一顆成本貴上3成，目前大武山牧場一天約生產10萬顆生食級雞蛋，約佔整體7分之一左右，連運送也完全獨立物流。

乍聽不出難度，且政府目前並未設立生食級雞蛋標準，但大武山牧場專業食安人員分析：「重點在於監測嚴謹度與管控」，目前採雞蛋每天自檢、環境每週自檢、每個月交由第三方台大與屏科大雙重外檢，同時確保無任何致病菌殘留達「零檢出」與食安最高規格，所以能自信承諾雞蛋符合生食級標準。大武山牧場董事長林鳳春並補充，使用不加任何抗生素的全素飼料，讓蛋吃起來香氣明顯、沒有蛋腥味，透露這是連蛋奶素者也會很在意的重點；並比照日本賞味期限邏輯，大武山「幸せ鮮蛋」可冷藏保存40天，前三週為最佳賞味期，超過建議加熱煮熟食用。

▲左起：大武山牧場營運長魏毓恆、大武山牧場總經理魏尚將、大武山牧場董事長林鳳春、T&C株式會社海外事業部部長森山治。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：大武山牧場營運長魏毓恆、大武山牧場總經理魏尚將、大武山牧場董事長林鳳春、T&C株式會社海外事業部部長森山治。（圖／記者蕭涵云攝）
LA ONE Kitchen主廚簡天才還分享，新鮮雞蛋的辨別方式，便是打進碗裡呈現鼓起的模樣，看起來聚合度好、有彈性的模樣。大武山牧場「幸せ鮮蛋」10入一盒定價160元，將於7月4日起，全台大潤發門市搶先開賣， 7月4日至8月8日新品「第二件6折」；7月10日起於全家便利商店「FamiSuper選品超市店」全面上架，7月10日至8月6日同樣享有「第二件6折」新品快閃優惠。並於整個7月串連㕩肉舖、臺虎居餃屋、SALT&STONE、PS TAPAS等11家餐廳響應「幸せ蛋祭典」，推出經典生蛋料理及隱藏版新菜。

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