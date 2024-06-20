台灣股市1年半瘋漲9千點！專家曝近20年買房勝買股　置產趨勢變了

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曾敬德指出，預售案場場也逐漸看到股市投資獲利的買盤，股市不僅僅是房市信心與資金動能，更成為新一代的買屋策略重要參考，以前都是跟著重劃區、捷運站等重大建設發展，現在則是跟著科技業擴廠區域購屋置產，現在許多區域都出現複製竹科經驗的話題。
股市vs.房市近20年走勢 投資房市獲利勝過股市
股市熱度是否影響房市？房產趨勢專家李同榮曾指出，房市的漲跌，往往是反應經濟榮衰之後的市場現象，經濟基本面會好，股市反應在先，房市反應在後，因此股市與房市雖然短線不一定同調，但長線走勢會同步，回顧近20年股市與房市連動關係。
2000年~2014年，股市由4738點漲到9397點，漲幅幾乎翻倍。但李同榮指出，房市受2001年增值稅減半與2009年遺贈稅降五倍的政策激勵，台北房價漲了近3倍，中南部漲1倍，平均漲幅2倍，顯然此時期投資房市獲利勝過股市。
2014至2023年，由於中美商戰、台商製造業回流，台積電大舉投資擴廠，台灣經濟表現優於預期，股市由9307回升17939點，漲幅幾乎翻倍。但李同榮指出，同期台北市房價漲幅只有12%，由低點算起漲幅約39%，中南部包括二線城市漲幅幾近一倍，全台平均漲幅達71%，顯示這10年股市投資稍勝房市一籌。