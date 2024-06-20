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台灣股市1年半瘋漲9千點！專家曝近20年買房勝買股　置產趨勢變了

▲台灣股市1年半來瘋漲9000點，買房還是買股才穩？專家揭近20年實況，買房勝買股。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣股市1年半來瘋漲9000點，買房還是買股才穩？專家揭近20年實況，買房勝買股。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣股市從去年到今年6月19日大漲9000點！房產專家指出，股民與大股東獲利滿滿，市場已經有股房連動跡象，股市資金成為房市背後重要推手。回顧2000年至2003年、近20年股市與房市走勢，前10年股市漲逾4600點、幾乎翻倍，但全台房價平均漲幅2倍，而後10年漲超過8600點、漲幅翻倍，全台房價平均漲幅71%，總的來看投資房市還是勝股市。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，股市大漲對於房市往往有帶動信心的效果，更帶來資金買盤，這波帶動指數上揚的要角包括晶圓大廠與科技業，更是台灣股民最愛的公司，連老牌的ETF 0050都衝到187塊，不少股民身家也跟著同步走揚，過去一年資產階級已經享受到股房雙漲的好處，台股資金也有機會轉換成支撐房市的重要動能。

曾敬德指出，預售案場場也逐漸看到股市投資獲利的買盤，股市不僅僅是房市信心與資金動能，更成為新一代的買屋策略重要參考，以前都是跟著重劃區、捷運站等重大建設發展，現在則是跟著科技業擴廠區域購屋置產，現在許多區域都出現複製竹科經驗的話題。

▲台積電2奈米廠設廠的竹科寶山二期基地去年正式動工，隨著園區擴建，新竹市近2年房價已漲破6成，關埔重劃區預售高價更是直逼8字頭。（圖／台灣房屋提供）
▲台積電2奈米廠設廠的竹科寶山二期基地去年正式動工，隨著園區擴建，新竹市近2年房價已漲破6成，關埔重劃區預售高價更是直逼8字頭。（圖／台灣房屋提供）
股市vs.房市近20年走勢　投資房市獲利勝過股市

股市熱度是否影響房市？房產趨勢專家李同榮曾指出，房市的漲跌，往往是反應經濟榮衰之後的市場現象，經濟基本面會好，股市反應在先，房市反應在後，因此股市與房市雖然短線不一定同調，但長線走勢會同步，回顧近20年股市與房市連動關係。

2000年~2014年，股市由4738點漲到9397點，漲幅幾乎翻倍。但李同榮指出，房市受2001年增值稅減半與2009年遺贈稅降五倍的政策激勵，台北房價漲了近3倍，中南部漲1倍，平均漲幅2倍，顯然此時期投資房市獲利勝過股市。

2014至2023年，由於中美商戰、台商製造業回流，台積電大舉投資擴廠，台灣經濟表現優於預期，股市由9307回升17939點，漲幅幾乎翻倍。但李同榮指出，同期台北市房價漲幅只有12%，由低點算起漲幅約39%，中南部包括二線城市漲幅幾近一倍，全台平均漲幅達71%，顯示這10年股市投資稍勝房市一籌。

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