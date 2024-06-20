歐國盃／地主德國2連勝開局！奪冠機率高達75%　兩戰7球破紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
德國憑藉鋒將Jamal Musiala和Ilkay Gundogan在上、下半場各進一球，終場以2：0擊敗匈牙利，再取3積分。連同開幕戰5：1大勝蘇格蘭，德國2戰全勝，提前一輪晉級16強，並確定成為A組冠軍。
這是德國自2011年11月以來首次在正式賽事完封對手，之前11場比賽都有失分。同時，這是德國自2012年歐國盃後，首次於國際大賽取得2連勝開局，讓球隊士氣大振，而且2戰踢入7球也創下歐國盃小組賽進球紀錄。
歐國盃德國4度2連勝 3次捧冠軍盃
值得注意的是，「日耳曼軍團」德國隊過去曾4度在歐國盃中取得2連勝開局，其中3次（1972年、1980年和1996年）最終都順利奪冠，僅在2012年止步於四強，這代表德國在2連勝後的奪冠機率高達75%，成為本屆奪冠大熱門之一。
德國隊3年來首次零封 Kroos直呼很罕見
時隔12年再次以2連勝開局，中場大將Toni Kroos直言，2連勝真是很罕見，「我認為能夠延續第一場的勝利，真的非常重要。事實上，德國在大賽中贏得前兩場比賽是非常罕見的事。這場比賽明顯比開幕戰更加艱難，但我們度過難關，順利贏下比賽。我想我們已經度過最艱難的時期，這給球隊很大信心，很高興國家隊仍然有能力激勵整個國家，希望我們可以走得更遠。」
德國近8場比賽保持不敗，取得7勝1和佳績，門將Manuel Neuer指出，德國一直都是奪冠熱門，「不只是這場比賽，德國一直都是奪冠熱門之一，不過我們現在要專注於下一場比賽，因為瑞士是小組賽中最難應付的對手。」