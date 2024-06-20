孫安佐涉槍炮案30萬交保！笑著走出地檢署 意外曝「真實姓名」
資深藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐近日和朱姓經紀人持「瓦斯火槍」現身信義區夜店，遭到舉發後，警方也在昨（19）日兵分二路搜索經紀人和孫安佐北投住處，當場查扣火藥、匕首，警方也依《槍砲彈藥刀械管制條例》將孫安佐和經紀人移送台北地檢署偵訊，最終孫安佐以30萬元交保。不過，值得注意的是，孫安佐被檢警送辦意外曝光了他的真實姓名，掀起外界熱議。
記者洪生儒／綜合報導
孫安佐日前跟經紀人帶著「瓦斯火槍」前往夜店，引發各界關注，經紀人在到案說明時，也強調該火槍沒有殺傷力，射擊範圍不到1公尺，是有遵守法規在進行設計，甚至表示：「我們很聰明的，不是白癡。」後來孫安佐以30萬元交保，面對媒體時，他手比出日本動漫《咒術迴戰》角色五條悟「領域展開」的手勢，臉上還帶著笑容，讓外界質疑警方毫無作為。
事實上，目前警方已經把查扣的槍彈送去鑑定，而孫安佐近期言行張狂，除了在社群上張貼改槍、持槍影片，還放話要在「25歲幹大事」，加上持槍現身信義區，已經引起各方檢警關注，認為他影響社會觀感、挑釁政治，將對他展開徹底調查。
此外，狄鶯過去曾透露，孫安佐出生的時候取名為「孫華」，是後來才改名為「孫安佐」。而這一次孫安佐和經紀人遭移送台北地檢署偵訊，在台北地檢署的電視牆上面顯示的名字並非孫安佐，而是「孫＊豪」，但案由與處理情形皆與孫安佐相同，據悉，孫安佐近期將自己的名字改為「孫健豪」。