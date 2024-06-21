畢業租屋潮到！新手房東必讀2原則　專家警告：沒注意房子難收回

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新手房東必讀2原則 不幸遇租霸也不怕
對於即將成為新手房東的屋主，陳建宏分享了兩個重要原則。第一，簽約時越清楚越好，白紙黑字才有保障。除了修繕責任和費用繳交等問題，其他事項也要明確討論並記載下來，以水電費為例，若是獨立門牌多為照表繳交；至於分租房的公定價目前是1度電5元，但隨著電價上漲，房東最好與房客協議，找到雙方都能接受的計價方式；此外，若有提供家電或家具給房客使用，也應先拍照記錄，附在合約後面，以利收回房屋時檢查，避免損毀爭議。
第二，租約到期前務必提前續約，避免定期租約變成不定期租約。陳建宏強調，一般的租約都有期限，但到期後若想省麻煩而無續約，這時房客繼續住且定期繳租，租約就會變成不定期租約，未來房東若需收回房子，房客可能會主張這是不定期租約，增加房屋收回難度，造成糾紛風險。因此，租約到期後，即便雙方還要繼續租賃，身為房東就要勤勞，務必重新簽約，以保障自身權益。
在各式租賃糾紛中，房屋修繕責任的歸屬問題最為普遍。陳建宏建議，為了避免爭議，可以在租約後面再寫特約。一般來說，大瑕疵像是電器故障，如冷氣維修、牆壁龜裂、磁磚爆開等由房東負責；小問題如遙控器失靈、燈泡壞掉等則由房客處理。另一個常見問題是費用拖欠，尤其是房租和管理費的積欠。
陳建宏提醒，若雙方已約定好管理費由房客繳納，建議房東在收租金時一併收取管理費，避免房客退租後管委會才通知有積欠管理費的窘境。至於房租的積欠，房東通常會收取兩個月的押金作為保障，並在租約中明確規定，如果一個月未繳房租即視為違約，房東可以收回房子，這樣在法律程序上也更站得住腳。