高溫飆38度！皮膚醫提醒：別和紫外線硬碰硬 「富貴命」待室內
中央氣象署今（20）日對屏東縣發出橙色燈號，有機會出現38度極端高溫。根據氣象預報，明（21）天是夏至，六日兩天全台各地都是晴朗炎熱的天氣，高溫來到攝氏33至35度，一到室外就能感受到明顯的悶熱感，尤其是西半部近山區、花東縱谷，還會出現攝氏35至36度。面對炎熱氣候，真心皮膚科診所院長周宛儀醫師提醒，別和紫外線硬碰硬，尤其容易因高溫悶熱就爆痘的「富貴命」民眾，醫師建議為了避免膚況惡化，大熱天儘量待在涼爽的室內為佳。
記者周淑萍/綜合報導
高溫天氣對皮膚傷害不容忽視，應採取哪些合適防護措施來保護皮膚最好，周宛儀醫師表示，天氣炎熱時，千萬別跟紫外線硬碰硬，建議早上10點到下午2點避免在大太陽下面趴趴走才不會傷害皮膚。
此外，很多人有迷思以為擦了防曬乳皮膚就像無敵鐵金剛，走在艷陽下也沒問題，但其實並不是，周宛儀醫師提醒，烈日當頭還是要躲在室內或騎樓下避曬，以免曬傷。尤其對於本身就有問題的皮膚，比如痘痘肌、玫瑰斑或是皮膚已經發炎有濕疹感染的民眾，其實更容易受到太陽與高溫悶濕流汗的影響，這類就是典型的富貴命，建議盡量待在室內，冷氣吹好吹滿，避免一曬太陽，皮膚就出狀況。
如果皮膚已經有問題，但還是必須外出，醫師建議皮膚狀況嚴重時就不要再擦防曬，可以先用遮蔽的方式如撐傘戴帽子，或穿有衣物防曬係數UPF大於等於50的防曬外套等，最重要的是如果皮膚有問題，一定要儘就診避免惡化。