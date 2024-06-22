新青安發威！買預售屋就怕5年後接「爛尾樓」　專家教3招避踩雷

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其次，選擇與大型代銷公司長期合作的建商也能降低風險。大型代銷公司通常會選擇風險較低的建案合作，如果建商出現異常，他們也能及時發現並應對。這些代銷公司對於建商的選擇有著嚴格的標準，能夠進一步保障購屋者的利益。
最後，履約保證是購買預售屋的重要保障措施。特別是「價金返還保證」的預售案，對消費者來說具有最高的保障。若建商無法按期交屋，銀行會退還所有已繳款項，確保消費者不會遭受經濟損失。
謝欣亞建議，購屋者可以透過經濟部商業司網站查詢建商的資本額、成立時間及負責人等信息，了解公司的經營狀況。同時，也可以通過搜尋負責人的名字，查看是否有不良紀錄，避免選到不良建商。此外，若發現建商頻繁更名或在網路上找不到過去的作品，則需格外小心，這可能是一案建商，風險較高。
選擇由大型代銷公司銷售的預售屋也是一個降低風險的好方法。這些公司通常會避免高風險建案，並且能夠及時察覺建商的異常情況。大型代銷公司與建商的長期合作，能夠進一步確保建案的順利進行，降低爛尾樓的風險。
預售屋的履約保證機制是最後一道防線。目前，政府規定預售屋合約中必須載明履約保證機制，包括「不動產開發信託」、「價金返還之保證」、「價金信託」、「同業連帶擔保」和「公會辦理連帶保證協定」五種機制。其中，以「價金返還之保證」對消費者保障程度最高；若建商無法履行交屋，銀行將退還所有價金，消費者不會有任何損失。
其次是「不動產開發信託」，銀行會根據工程進度撥款給相關單位，避免建商挪用資金。此機制還包括「續建機制」，即使建商倒閉，受託機構和建經公司也會評估是否繼續建造，減少爛尾樓風險。
近期，房市降溫，市場上出現了不少低自備或低首付的建案。House123執行長邱愛莉提醒，這類建案風險通常較高。由於土建融貸款成數限縮，銀行貸款利率上升，房市反轉，銷售期延長以及工料雙漲，建商可動用的資金有限。特別是財力或體質較弱的中小型建商，風險更大。消費者需謹慎選擇，避免因貪圖便宜而造成財房兩失的悲劇。購屋者需謹慎評估，做足功課，才能確保購房安全，實現安居夢想。