莊智淵徒弟高承睿首征奧運！19歲接棒男單提前圓夢　最想挑戰馬龍

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台北出生的高承睿從小熱愛桌球，加上特別崇拜「桌球教父」莊智淵，國小畢業後將戶籍遷入高雄市，並在智淵乒乓球館拜師學藝。經過長期的刻苦訓練，球技不斷進步，多次在國際賽事中獲得佳績，並在2022年亞洲青少年錦標賽男子單打中獲得銀牌，成為台灣首位達到此項成就的選手。
這張奧運門票比預期來得早，高承睿透露，原本預計自己要到2028年洛杉磯奧運才有機會登場，現在目標提前實現，他最感謝家人的支持與球館的栽培，使他在這兩年中球技突飛猛進。
談到即將到來的奧運，高承睿表示：「目前還沒有太多想法，隨著奧運時間接近，心情應該會更加興奮。」接下來，他還將參加7月泰國曼谷球星挑戰賽，結束後將針對一些細節進行修正和調整，為奧運做最後準備。
高承睿接棒男單 最想對決中國名將馬龍
被問到今年奧運是否有期待交手的球員，高承睿點名中國名將馬龍，「馬龍和莊智淵一樣是桌球界的傳奇人物，這也是馬龍最後一次參加奧運，所以我很想跟他交手。」
巴黎奧運中華桌球隊男子有高承睿、林昀儒和莊智淵出戰，而女子則是鄭怡靜、簡彤娟和陳思羽3人組成；高承睿、林昀儒將參加男單，莊智淵則是專注於團體賽，至於鄭怡靜、簡彤娟參加女單，陳思羽與林昀儒搭檔出戰混雙賽事。
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