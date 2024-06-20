PLG冠軍賽／國王封王、李愷諺拿下FMVP 不是林書豪也非林書緯！
新北國王在2023-24球季PLG職籃聯盟總冠軍賽G5在延長賽以103:97擊敗領航猿，奪下隊史首座冠軍，聯盟也宣佈FMVP是後衛李愷諺，他10張選票中拿下4張5分、總分35分，獲得殊榮實至名歸。李愷諺表示，「我職業聯賽第二次打冠軍賽，這座冠軍很不真實，這一季如此不順利，最終拿到這一座冠軍，先感謝我的隊友、家人，老婆幫我把小孩顧得好好的，讓我可以專注在場上。」
記者廖聿偉/綜合報導
李愷諺此役先發上陣打了43分鐘，攻下17分，且投進非常關鍵的追平三分彈，並在延長賽拿下5分，成為獲勝的第一功臣。
史上第一個本土FMVP 李愷諺不簡單
「林家兄弟」林書豪和林書緯在比賽後段相繼6犯畢業，連洋將奧帝也犯滿退場，所幸李愷諺挺身而出，攻守俱佳，最終也獲得生涯首座FMVP。
李愷諺成為PLG史上第一位本土FMVP，過去三個球季都是由富邦勇士奪冠，而FMVP分別是辛特力二連霸，還有強森。
李愷諺表示，「我職業聯賽第二次打冠軍賽，這座冠軍很不真實，這一季如此不順利，最終拿到這一座冠軍，先感謝我的隊友、家人，老婆幫我把小孩顧得好好的，讓我可以專注在場上。」