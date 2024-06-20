火球男陽念希想拚旅外！確定不投入中職選秀　考慮先就讀北市大

PLG冠軍賽／國王封王、李愷諺拿下FMVP　不是林書豪也非林書緯！

▲PLG聯盟新北國王後衛李愷諺攻守俱佳，最終拿下FMVP。(圖/記者林柏年攝)
▲PLG聯盟新北國王後衛李愷諺攻守俱佳，最終拿下FMVP。(圖/記者林柏年攝)

記者廖聿偉/綜合報導

新北國王在2023-24球季PLG職籃聯盟總冠軍賽G5在延長賽以103:97擊敗領航猿，奪下隊史首座冠軍，聯盟也宣佈FMVP是後衛李愷諺，他10張選票中拿下4張5分、總分35分，獲得殊榮實至名歸。李愷諺表示，「我職業聯賽第二次打冠軍賽，這座冠軍很不真實，這一季如此不順利，最終拿到這一座冠軍，先感謝我的隊友、家人，老婆幫我把小孩顧得好好的，讓我可以專注在場上。」

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李愷諺此役先發上陣打了43分鐘，攻下17分，且投進非常關鍵的追平三分彈，並在延長賽拿下5分，成為獲勝的第一功臣。

史上第一個本土FMVP　李愷諺不簡單

「林家兄弟」林書豪和林書緯在比賽後段相繼6犯畢業，連洋將奧帝也犯滿退場，所幸李愷諺挺身而出，攻守俱佳，最終也獲得生涯首座FMVP。

李愷諺成為PLG史上第一位本土FMVP，過去三個球季都是由富邦勇士奪冠，而FMVP分別是辛特力二連霸，還有強森。

李愷諺表示，「我職業聯賽第二次打冠軍賽，這座冠軍很不真實，這一季如此不順利，最終拿到這一座冠軍，先感謝我的隊友、家人，老婆幫我把小孩顧得好好的，讓我可以專注在場上。」

▲PLG聯盟新北國王後衛李愷諺攻守俱佳，拿下總冠軍賽MVP。(圖／記者林柏年攝)
▲PLG聯盟新北國王後衛李愷諺攻守俱佳，拿下總冠軍賽MVP。(圖／記者林柏年攝)

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