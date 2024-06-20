王文祥發出獎金4000萬！開心新北國王奪冠　賽後感言：我好喜樂喔

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王文祥大氣發出4000萬獎金，他也感謝每一位新北國王球迷，而他也認為每一位球員、球迷一路走過來不容易，最後開心奪冠，他說：「我好喜樂喔！」
王文祥先是開心大喊「新北國王」好幾次，又突然感慨，一度哽咽，他說：「真的感謝你們花了這麼多時間跟心血來支持我們，三年前沒人知道什麼是新北國王，感謝你們。」
王文祥賽後也開心感謝新北市，並且認為自己真的太激動，所以不知該說什麼，但他也希望下一季，新北國王可以持續努力，拿到好成績。
此外，新北國王執行長陳信生也透露，去年團隊拿了很多獎，團隊犧牲MVP、年度最佳洋將，也犧牲掉年度第一隊成員，其實也就是指牧倫斯跟戴維斯，當然也因為楊敬敏被禁賽，新北國王一下要打東超聯賽，又要打PLG聯賽，其實壓力很大，但最後還是拿到冠軍，讓他十分感動。
陳信生說：「我們一直禱告，遇到很多挫折，我們沒有要逃避，我們要克服，這也是我們季後賽的口號，感謝大家。」
新北國王領隊毛加恩說：「我們目標就是三年拿冠軍，今天拿到了，謝謝你們。」他說：「我要把榮耀先給上帝，真的不順，但我們靠著信仰，持續努力往前走，我要先恭喜領航猿，他們真的像我們以前璞園一樣，以及感謝我的家人，還有我天上的父親，也要感謝王董，以及王家，最後也要感謝我的妻子，以及球員，他們真的犧牲很多，謝謝你們。」