熟齡女優35歲才下海！15歲兒見她「成人寫真」崩潰：不要更有名了

「唐治平失去自我」　舊愛丁寧不忍發聲了：我們很怕他傷害自己

▲唐治平喪母後出現脫軌行為，前女友丁寧點出身為朋友所擔心的事。（圖／NOWnews資料照）
▲唐治平喪母後出現脫軌行為，前女友丁寧點出身為朋友所擔心的事。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

46歲演員唐治平的母親月初被發現陳屍住處頂樓，但唐治平疑似精神狀態不佳，至今堅持死者不是自己的媽媽，更屢屢出現在陽台吼叫、跑到電視台下跪和問路人「要不要死」等脫序行為，狀況令人擔憂。前女友丁寧沉默多日，昨（20）日發文聲援唐治平，認為唐治平已經完全失去自我，「我們很怕他會傷害自己。」

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丁寧曾經和唐治平談過半年的姐弟戀，分手後還是朋友，不過近年比較少聯絡，丁寧昨天深夜在臉書談唐治平，接觸身心靈領域多年的她，直言唐治平「否認反擊、逃避躲起來，跟關閉感受」為典型創傷症候群，一種人體的自我保護意識，當事人會創造出另外一件事，來轉移外界的注意力，讓自己好過一點。

▲丁寧直言身為大人有保護無辜孩童的能力與責任。（圖／翻攝自丁寧臉書）
▲丁寧曾經和唐治平談過半年的姐弟戀，分手後還是朋友，不過近年比較少聯絡。（圖／丁寧臉書）
唐治平的母親帶過丁寧的大女兒，丁寧悲傷地說：「唐治平的事情，我們都很難過，也很心疼阿姨選擇這樣子的方式離開這個世界，但是我相信，唐治平是最愛他媽媽的。」她表示，唐治平現在已經完全不是自己，換句話說，唐治平面對這件事情所承受的震驚、痛苦和壓力，不是你我能夠想像。

丁寧道出現階段憂心的事：「大家一直逼一直追，我們這一群朋友其實膽戰心驚，我們也很怕他會傷害自己。」她說，很多極大的痛苦所呈現的方式，不是只有哭天搶地，人類內在的複雜，不是我們平常人這種小腦袋能夠理解。

▲唐治平接連爆出欠債、酒精中毒事件。（圖／翻攝自唐治平臉書）
▲唐治平母親過世後，屢屢出現脫序行為，原本還有戲約的他，紛紛被劇組換角。（圖／唐治平臉書）
「他是個好人，是個善良的人，他雖然窮，但不會因為一毛錢去傷害別人」，丁寧對唐治平的為人掛保證，呼籲大眾：「我們知道他現在的狀況非常的不好也不穩定，但是我們現在唯一能夠努力的，只是想替阿姨好好處理後事，讓長輩入土為安，任何咒罵、批評、孝或不孝都無濟於事，很有可能造成另一場悲劇，所以懇請大家給唐治平多一點空間時間好嗎？」

最後，丁寧說：「如果你也贊同我們的說法，請幫我們一起祝福唐治平，希望他能早點恢復起來，也希望我們能夠有這個機會，替阿姨處理後事，送阿姨最後一程。」

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