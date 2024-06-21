「唐治平失去自我」　舊愛丁寧不忍發聲了：我們很怕他傷害自己

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唐治平的母親帶過丁寧的大女兒，丁寧悲傷地說：「唐治平的事情，我們都很難過，也很心疼阿姨選擇這樣子的方式離開這個世界，但是我相信，唐治平是最愛他媽媽的。」她表示，唐治平現在已經完全不是自己，換句話說，唐治平面對這件事情所承受的震驚、痛苦和壓力，不是你我能夠想像。
丁寧道出現階段憂心的事：「大家一直逼一直追，我們這一群朋友其實膽戰心驚，我們也很怕他會傷害自己。」她說，很多極大的痛苦所呈現的方式，不是只有哭天搶地，人類內在的複雜，不是我們平常人這種小腦袋能夠理解。
「他是個好人，是個善良的人，他雖然窮，但不會因為一毛錢去傷害別人」，丁寧對唐治平的為人掛保證，呼籲大眾：「我們知道他現在的狀況非常的不好也不穩定，但是我們現在唯一能夠努力的，只是想替阿姨好好處理後事，讓長輩入土為安，任何咒罵、批評、孝或不孝都無濟於事，很有可能造成另一場悲劇，所以懇請大家給唐治平多一點空間時間好嗎？」
最後，丁寧說：「如果你也贊同我們的說法，請幫我們一起祝福唐治平，希望他能早點恢復起來，也希望我們能夠有這個機會，替阿姨處理後事，送阿姨最後一程。」
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