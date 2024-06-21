新青安5月撥貸635億新高！逾5.7萬人上車買房　最難貸彰銀也鬆了

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財政部統計，新青安貸款5月撥貸戶數計有8273戶、金額高達635.99億元，較4月增加1394戶、114.08億元，月增幅都超過20%。而受理新青安貸款的8大公股銀行中，以華南銀行、台灣企銀及合庫最好貸，撥貸占受理比率在戶數部分都超過98.4%，尤以台企銀金額撥貸占受理比率超過99%最為突出。
特別的是，新青安上路10個月以來，撥貸占受理比率始終低於90%的彰化銀行，5月首見撥貸占受理比率超過90%，不過仍是8大行庫中最低。而在新青安5月承成貸金額上，台灣銀行與土地銀行都超過百億，台銀140.11億最高、土銀105.27億次之。
新青安貸款相當優惠，包括最高可貸1000萬元、寬限期最多5年與最長40年期的房貸期限，即便央行3月升息半碼，但在政府補貼下，新青安仍維持市場最低1.775%利率。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德直言，新青安已經是市場面最優惠的房貸方案，吸引不少有意購屋者積極入市。
但曾敬德也提醒，申貸者應留意，利率補貼有期限，並非房貸期間都適用，不過若擔憂到期後利率問題，到時候也可以將寬限期、房貸利率等條件納入考量，試算轉貸後符不符合自身財務需求，呼籲有需求再申貸新青安，不要為了新青安而購屋。
財政部拍板！新青安新貸戶要簽切結書 違規仔每年房貸多繳2.5萬
不過，由於新青安近期被視為是房市過熱、房價高漲的幫兇，財政部19日間宣布3措施加強新青安貸款審查，包含新貸戶要簽「切結書」，舊戶則依個案酌情處理，切結書明訂若違反規定，將終止利息補貼，返還已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨試算，以1000萬元貸款、40年限、寬限期5年且申請新青安貸款利率僅約1.775%為例，每月本息平均攤還約需繳3萬1983元，一旦被抓到違規，依照各行房貸地板價約2.185%，每月本息平均攤還約需繳3萬4084元，換算每月需多繳2101元、每年多繳約2萬512元，房貸壓力之重不言可喻。