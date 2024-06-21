夏天吃清涼西瓜消暑！譚敦慈示警最好先做2件事避免「致命吃法」
夏天來片冰冰涼涼的西瓜，最是消暑。不過，有專家提醒，若是從外面買回切塊西瓜，就算只有半顆也不要直接放進冰箱，最好先去除蓋在西瓜上面的保鮮膜，薄薄切掉與保鮮膜接觸表層後，再切塊分裝到保鮮盒存放。過去曾有案例，西瓜不切塊分裝直接挖取來吃，吃不完放回冰箱，結果因此感染李氏特菌，結果敗血症死亡，建議每次取食拿乾淨叉子使用，才能避免疾病上身。
記者魏妤庭／台北報導
林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在《挖健康》分享，她個人也很喜歡吃西瓜，但因為家中人口不多，所以一次不會買一整顆西瓜，而是會買店家剖開後的部分西瓜。這類切塊過的西瓜，店家通常會以保鮮膜包著保鮮，她在一回家後，就會立刻取下西瓜上的保鮮膜，因為有研究發現，覆上保鮮膜的水果表面容易長細菌。
譚敦慈表示，回家取下西瓜上的保鮮膜後，她會用刀子薄薄地切掉西瓜果肉的表層，並且將西瓜去皮切塊放入保鮮盒，放進冰箱中。她提醒，民眾吃西瓜等水果，務必用乾淨的叉子取用該食物，記得不要將刀叉或湯匙放進未吃完的食物中，以免孳生細菌引發腸胃道發炎。
譚敦慈表示，曾有案例因喜歡用湯匙挖西瓜吃，吃幾口後再將湯匙跟西瓜放入冰箱，但西瓜離開冰箱暴露在室溫下就容易孳生細菌，再加上口腔內原本的細菌，使得此人因此感染李氏特菌，引發敗血症而去世。因此提醒民眾，要留意食用衛生，以免疾病上身。