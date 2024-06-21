日本妹子台南泡泥漿溫泉「沖澡被一群阿伯盯」 她怕：色老頭走開
日本女團AKB48前成員鈴木優香5月初來台拍YouTube頻道素材，先是在天母合體林襄，再去西門町送康乃馨給路人，接著南下吃喝玩樂，再到台南關子嶺泥漿溫泉，當她在泡湯、塗抹泥漿跟淋浴時，發現周邊很多男性長輩圍觀，鈴木優香就說：「色老頭走開！」
記者陳雅蘭／綜合報導
鈴木優香難得來台，把握時間北中南跑透透，她更換上《神隱少女》中「荻野千尋」的服裝跑去九份拍照，當夜間紅燈籠亮起，彷彿電影中的畫面映入眼簾，讓鈴木優香不禁讚嘆：「台灣九份真是太美了！」
她也到台南體驗「世界三大礦泥溫泉之一」的關子嶺泥漿溫泉，鈴木優香換上白色清涼套裝，露出雙腿跟腰間，以便塗抹泥漿，只是當她泡湯時，周邊不時有阿伯圍觀，沖澡時也被對方直勾勾盯著看，鈴木優香非常尷尬仍淡定洗澡，事後她在介紹時還原經過，忍不住表示：「色老頭走開！」但她也無可奈何，只好翻翻白眼當沒事。
鈴木優香2018年以「皆川優香」名義成為地下偶像組合81 moment的候補生，同年6月正式入團，但11月就畢業，偶像生涯只維持5個月，直到2019年，落選多個徵選後的她，終於成為AKB48 Team 8成員，她活動近3年，在2021年宣布畢業。