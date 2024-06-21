獨／中和男控「隔壁都更拆了沒動」淪登革熱溫床 建商秀公文喊冤
全台灣屋齡超過50年的半百老屋計有111萬戶，其中光是新北市就有超過83萬戶30年以上的老屋，危老重建與都市更新刻不容緩！新北中和一名男子眼見住家隔壁都更，「房子拆半年了都沒動工」，擔憂近日下雨，工地水漥可能變成登革熱溫床。對此，遭質疑的欣詮建設公司急忙出示公文，澄清因工地有汙水管經過，現正辦理改道遷管程序，直言「我們自己是最大地主，一定努力做到最好，不可能擺爛」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO今（21）早在臉書「爆廢公社」上發文，指出住家隔壁、中和福祥路一處工地，「房子拆半年了都沒動工，最近下雨一坑一坑的水坑剛好提供登革熱的溫床，感覺這建商就擺爛，住址在新北市中和區福祥路。建商是欣詮建設」。他也說已經打1999市民熱線，但對方說要來看卻還沒來。
針對鄰居質疑，欣詮建設向《NOWnews今日新聞》澄清表示，該處約300坪基地舊屋才剛拆除約2個月，因汙水管經過工地，已經在6月13日發函新北市水利局，申請汙水管線遷管程序，估計需至少耗時4個禮拜，強調說在遷管完成前，每周都幫忙鄰居抽水肥，也會做好工地環境衛生與安全維護。
欣詮建設指出，此建案費時3年整合，公司是此案最大地主，擁有1/5、超過30%的地，不可能會擺爛不管，強調一定會努力蓋好，嚴守最高標準的施工品質，最快下個月正式銷售。欣詮建設也出示發給新北市水利局的公文佐證，希望網友不要誤會。