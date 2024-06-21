Bruno Mars「降臨高雄開唱」太驚人！粉絲：我要去附近賣礦泉水了

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大咖明星降臨高雄的消息，讓許多高雄鄉親欣喜若狂，紛紛到陳其邁的臉書留言：「Oh my god….我要去附近賣礦泉水」、「回家鄉高雄定居真的是對的！」、「我是高雄人，住在高雄很幸福」，其他地區的歌迷則投以羨慕眼光表示：「真的太羨慕高雄人了」、「邁邁你這是在逼著我搬家嗎？」、「到底要我去幾次高雄啦」，反應熱烈。
事實上，自從疫情解封後，很多國際明星頻繁來台之外，開唱場地首選也已不再只有台北，從2023年開始，BLACKPINK、Coldplay先後選在「高雄世運主場」表演，Ed Sheeran今年2月也在此地開唱，4月時還有盛大的韓流拼盤，出席者包含：(G)I-DLE、SEVENTEEN分隊BSS、NMIXX、ENHYPEN、STAYC、&TEAM、BOYNEXTDOOR、JD1、ZEROBASEONE、秋英宇等；連台灣藝人五月天也已連續2年在同場地舉辦多場演出，讓網友震驚表示：「不可思議，以前都不敢想，會有任何國際巨星來高雄辦演唱會，現在是一場接一場！」
Bruno Mars的高雄演唱會目前表定一場，許多網友深怕買不到票，求主辦單位跟陳其邁加場，「Coldplay都2場了，他怎麼可以只1場？」連票都還沒賣就出現加場聲浪，可見Bruno Mars居高不下的人氣。
Bruno Mars在舞台擁有迷人氣質，音樂深情且令人陶醉，爆發力歌喉澈底駕馭各種曲風，從流行、節奏藍調、雷鬼、放克、迪斯可到搖滾都有，數次橫掃全球排行榜，傳唱洗腦曲包括婚禮訂情曲〈Just the Way You Are〉、葛萊美獎「年度單曲」〈That’s What I Like〉、告示牌冠軍單曲〈Locked Out of Heaven〉、至今累積超過21億次收聽落淚情歌〈When I Was Your Man〉等等數不清的金曲。