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5年前成屋還在1字頭！2表看桃園以南驚人房價變化　單價全面升級

▲六都加新竹縣市成屋主力單價帶變化，近一年數據顯示，雙北外的五大都會區，主力單價帶已全數攀上2字頭。（圖／永慶房產集團提供）
▲六都加新竹縣市成屋主力單價帶變化，近一年數據顯示，雙北外的五大都會區，主力單價帶已全數攀上2字頭。（圖／永慶房產集團提供）

記者徐銘穗/綜合報導

近期全台房市熱絡，房價跟著上漲。房仲業者盤點近5年來六都加新竹縣市（七都）成屋成交單價帶表現，發現桃園以南的五都已從1字頭全面躍升至2字頭；新北市5年間從單價2字頭逐漸站穩至3、4字頭，而台北市主力單價帶從4字頭攀升至6字頭。

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新竹縣市2、3字頭單價帶占比破5成

近年七都房價漲幅超有感！永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園2字頭占全市交易已逼近五成，其中以生活、交通機能良好的桃園區與中壢區交易最熱絡。而台中2字頭佔全市交易達46.2%，以自住需求強勁的北屯、西屯區貢獻最多。台南2字頭占比達40.8%，永康區、東區挹注最多。高雄2字頭占比也達45.4%，以鳳山、楠梓區最為火熱。

新竹縣市成屋單價帶分布則相對均勻，2、3字頭占比合計破五成，4字頭占比也逼近二成左右。陳金萍說明，近年來房價漲幅最凌厲的縣市非新竹莫屬。新竹縣市受惠於科學園區帶動下，不僅推升周邊行政區房市交易量能，不少蛋白區也吃到園區外溢紅利，房價也跟著水漲船高。再加上當地購屋族群大多是高收入所得的科技新貴和工程師，房價負擔能力佳，促使新竹成屋主力單價帶較不明顯，2、3、4字頭比例皆很高。

▲近一年七都成屋單價帶交易占比。（圖／永慶房產集團提供）
▲近一年七都成屋單價帶交易占比。（圖／永慶房產集團提供）
新北單價3、4字頭成主流

這5年來，新北成屋單價逐漸站穩至3、4字頭。陳金萍指出，過去新北單價出現3字頭以上常出現在新北第一環的板橋、新店等區，但隨著房價上漲後，反而出現最多的是位於新北第二環的新莊、中和等區域。而板橋、新店等蛋黃區單價已往4、5字頭靠攏，想在當地撿便宜，難度恐怕是越來越高。

陳金萍補充，新北不少區域預售屋價格屢創新高，帶動成屋價格上漲，當地單價3、4字頭占比達51.4%，5字頭占比逼近15個百分點。在通膨常態化及營建成本仍持續上漲下，不動產成抗通膨的一大利器，房價欲低不易，若有想在新北買房的首購族，也可以考慮搭配新青安優惠貸款，解鎖人生的夢想清單。

▲五年前七都成屋單價帶交易占比。（圖／永慶房產集團提供）
▲五年前七都成屋單價帶交易占比。（圖／永慶房產集團提供）

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