新青安貸40年真香？專家試算：千萬房貸利息550萬　比20年多一倍

新青安吸5.7萬人買房！專家料房價「這1年」崩盤　36萬雙貸族最慘

▲買房原是不少人認為難以達成的夢想，但去年8月上路的新青安貸款，讓不少人購屋能力大大提升。（圖／記者徐銘穗攝）
▲買房原是不少人認為難以達成的夢想，但去年8月上路的新青安貸款，讓不少人購屋能力大大提升。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

買房原是不少人認為難以達成的夢想，但去年8月上路的新青安貸款，讓不少人購屋能力大大提升，累計新青安上路10個月以來，已有超過5.7萬人買房，撥貸總金額高達4280億元。不過，有十多年房仲經驗的房市達人Zack卻直言，靠透支未來的新青安會加速房市泡沫化，預料5年寬限期一過，房價就會崩盤。

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國際超級房仲／業務品牌學院創辦人Zack日前在YouTube頻道，發布「新青安房貸會讓台灣房市泡沫化嗎？2024買房投資適合嗎？台灣房價還會漲多久？房價什麼時候會跌？」影片，直言無效囤房稅加上有5年寬限期的新青安貸款，導致最近房價飛漲，民眾因焦慮而買房，產生「打不贏就加入」的惡性循環。

萬一通膨過高！房貸利率超過2.5%　這2類房貸族危險了

Zack分析，高房價加低薪的現況下，民眾4成薪拿去繳房貸，變得不敢花錢，開始儲蓄，降低消費，導致經濟變差，「一但通膨壓不下來，央行進入長期的升息循環」，而從歷史經驗來看，房地產首當其衝，尤其是選擇用信貸買房的36萬雙貸族。

他指出，萬一通膨過高，央行為了打通膨，當房貸利率拉高到2.5%、甚至3%以上時，36萬的雙貸族和使用新青安5年寬限期，靠著墊腳用槓桿去買房的人，就很有可能成為第一波、第二波被刷出房市的人。Zack直言：「也就是說當房貸利率拉高到2.5%甚至3%，政府也出手救雙貸族時，房價就岌岌可危了。」

▲央行總裁楊金龍（圖／記者顏真真攝）
▲央行理監事會議日前祭出第6波信用管制措施，六都加新竹縣市第2戶限貸6成，同時調升存準率打房。圖為央行總裁楊金龍。（圖／記者顏真真攝）
2024~2026房市緩漲　蛋黃區小坪數會漲得更高

不過，Zack也勸大家不用太悲觀，他認為在央行必須賺錢給國庫現狀下，短期看不到任何央行會大幅升息，導致泡泡被戳破的可能性，「只要不是買在蛋白區，價格也不要高於行情太多」，在這種低利率的市場下，5年內房價要大幅下跌的機率相當低。

至於2024~2026房價走勢，Zack分析在新青安買氣加持下，不只是2024下半年，預估到新青安結束的2026年底，台灣房價會成現緩漲的狀態，「除非政府又在2026年7月推出延續版新安房貸，否則新青安的刺激房市效果只會愈來愈弱」。

Zack說，到2027房市會進入價量背離的狀態，同時搭配今年8月預計會有一波台商解禁的資金，因此「2024下半年的漲幅會最凶，2025年會弱一點，2026漲幅就會比較明顯鈍化，因為新青安房貸的補貼是有期限的」。

他認為，只要央行沒有突然大力升息，政府沒有祭出更強的打房政策，囤房稅也沒有更大的改革，那麼靠透支未來買盤的新青安，未來3年來的緩漲趨勢是不會停止的，平均年漲幅會落在5~6%，蛋黃區小坪數會漲得更高。

▲Zack認為，未來3年來的緩漲趨勢是不會停止的，蛋黃區小坪數會漲得更高。（示意圖／業者提供）
▲Zack認為，未來3年來的緩漲趨勢是不會停止的，蛋黃區小坪數會漲得更高。（示意圖／業者提供）
聰明買家最佳進場時間曝　有機會撿8~9折破盤價

那麼今年是買房賣房的好時機嗎？Zack建議買方，若是急著買房且相信未來房價沒有大跌或崩盤風險者，建議在今年8月前趕快買，只要盡量貼在實價登錄範圍內成交，都不會吃太大的虧。

反之，若擔憂未來房市有崩盤風險，且不急著買房者，Zack則建議租約打長點，「等2029第一批新青安寬限期稻的賣壓出現時，在價格開始反轉時危機入市，有機會撿到8~9折的破盤價，尤其是蛋白區及大坪數物件」。

至於屋主，Zack建議不急著賣房的話，2027價量背離階段，簽專任委託就可以賣給來接刀子的韭菜，很急的話盡量撐到今年8月後，看下半年台商資金這波，能不能讓售價更漂亮，之後換屋壓力才不會太大。他分享，委任房仲一般約和專任約的差異，想賣得快一點簽一般約，想賣得高一點則簽專任約。

■本文經「超級房仲學院｜Zack」YouTube頻道授權引用。原始出處：【房價崩盤?】新青安房貸會讓台灣房市泡沫化嗎？2024買房投資適合嗎？台灣房價還會漲多久？房價什麼時候會跌？
 

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