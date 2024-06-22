25歲男名下「3000萬土地」！自嘲存款僅17萬 58K做到死都存不到
名下有地還會為錢煩惱嗎？一名25歲男子自曝家人在蛋白區邊界，買了一塊ˋ3000萬的土地，登記在他的名下，但他卻因此開始反思，看著自己銀行存款只有17萬，感嘆若以月薪58K計算，想要存到3000萬元，不吃不喝也得存43年，「是不是做到死都存不到？」引發討論。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在Dcard討論區提到，家裡做生意、家境小康，平常吃和住都用家裡，也不太出去玩，只有買私人物品才會用到自己的錢，最近家人買了塊3000萬的土地，登記在他名下，土地面積大，在蛋白區的邊界。
但他想到自己在家工作沒有支薪、存款只有17萬元，坦言「不知道3000萬是什麼」，自覺要不是出生在這個家庭，不知道要存多久才有這筆錢，如果以家中聘僱員工，月薪58K來算，不吃不喝也得存43年，有生之年都存不到3000萬這數字。
貼文引發討論，不少人羨慕原PO投了好胎，「開局就已經在大部分人的賽道終點了」，也有人認真回說光靠薪水沒辦法存到3000萬，「只能靠投資和貸款槓槓」。
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高房價時代，愈來愈多人靠繼承或贈與獲得房地產。根據內政部統計，全國2024年第一季贈與移轉棟數達1萬6610棟，為2016年房地合一稅上路以來同期新高；全國2024年第一季繼承移轉棟數則達1萬7474棟，是自2016年同期次高，僅次於2023年第一季的1萬8671棟。