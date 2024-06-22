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25歲男名下「3000萬土地」！自嘲存款僅17萬　58K做到死都存不到

▲25歲男子自曝家人買了塊3000萬土地，登記在他名下，但他卻擔心自己存款只有17萬，有生之年都存不到3000萬這數字。圖為示意，無關新聞。（示意圖／高市府地政局提供）
▲25歲男子自曝家人買了塊3000萬土地，登記在他名下，但他卻擔心自己存款只有17萬，有生之年都存不到3000萬這數字。圖為示意，無關新聞。（示意圖／高市府地政局提供）

記者徐銘穗/綜合報導

名下有地還會為錢煩惱嗎？一名25歲男子自曝家人在蛋白區邊界，買了一塊ˋ3000萬的土地，登記在他的名下，但他卻因此開始反思，看著自己銀行存款只有17萬，感嘆若以月薪58K計算，想要存到3000萬元，不吃不喝也得存43年，「是不是做到死都存不到？」引發討論。

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原PO在Dcard討論區提到，家裡做生意、家境小康，平常吃和住都用家裡，也不太出去玩，只有買私人物品才會用到自己的錢，最近家人買了塊3000萬的土地，登記在他名下，土地面積大，在蛋白區的邊界。

但他想到自己在家工作沒有支薪、存款只有17萬元，坦言「不知道3000萬是什麼」，自覺要不是出生在這個家庭，不知道要存多久才有這筆錢，如果以家中聘僱員工，月薪58K來算，不吃不喝也得存43年，有生之年都存不到3000萬這數字。

▲水逆期間，雙魚建議減少金錢相關行為。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲錢非萬能，但沒有錢卻是萬萬不能。（示意圖／記者徐銘穗攝）
貼文引發討論，不少人羨慕原PO投了好胎，「開局就已經在大部分人的賽道終點了」，也有人認真回說光靠薪水沒辦法存到3000萬，「只能靠投資和貸款槓槓」。

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