今日必吃／高雄隱藏版海鮮家常菜 騎樓下簡陋店面「廚藝超水準」
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到高雄四維路上某住宅大樓的一樓，這裡有家連招牌都不明顯的「鮪魚海產粥」，簡易店面無冷氣，用餐空間就在騎樓，賣的卻是許多老饕吃過後會驚訝於師傅的好廚藝，且不斷回味、必找機會回訪的海鮮料理與家常菜餚。
記者葉盛耀/綜合報導
位在高雄四維路上近福建街口的「鮪魚海產粥」，店面小、招牌更小，因此不少在地高雄人也不知曉這家店，僅有附近鄰里的住戶才會知道，而因為近高雄市政府，也有不少市府員工會特地步行來品嚐。
主打菜色是鮪魚海產粥，屬道地高屏一帶民眾慣有之作法，即是類似日式湯泡飯口感，鮮甜海鮮高湯中吃得到粒粒分明的白飯，裡頭還加滿海鮮配料，鮪魚肉塊之外，還有蛤蜊、鮮蝦、小捲等，吃下來好不暢快。
除了海產粥，其實還有多款海鮮料理，尤其現場會比照坊間海產攤那樣擺出當日生猛的新鮮魚貨，建議選條鮮魚，香煎或是煮湯都相當美味。
另外還有乾煎小捲，將小捲表皮煎到帶著十足的焦香氣，口感乾爽Ｑ實，僅以蒜來提香，就讓人品得出那新鮮食材的鮮香。
還有幾道招牌菜，看似家常，卻吃得出師傅廚藝不簡單，像是炒雞肉，搭佐老薑去煸炒製作，吃起來好似麻油雞，但又沒那麼濃厚的麻油香；若要說也有點像三杯雞，但又沒有加入醬油，是僅有鹹香味卻不膩口的絕佳滋味。
更不容錯過炒蘑菇（洋菇），同樣以薑絲加少許麻油來提香，每顆蕈菇脆口又多汁，絕對是道老少都喜愛的下飯菜。
即便天氣已逐漸炎熱，「鮪魚海產粥」的生意絡繹不絕，顧客們仍然都願意在騎樓下、綠蔭處，即便早已揮汗如雨，依舊為嚐美味而甘之如飴，足見小店其魅力。
📍店家資訊：
鮪魚海產粥
地址：高雄市苓雅區四維二路128號
電話：07-331-3631
營業時間：11:00～14:00、17:00～20:00
公休日：週日
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