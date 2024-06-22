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輕鬆打廣告3主角命運不同！周幼婷生娃還是好正　張善為癱瘓11年

▲25年前「輕鬆打」廣告3要角張善為（左圖起）、周幼婷、馬國畢人生際遇迥異。（圖／張哲生臉書）
▲25年前「輕鬆打」廣告3要角張善為（左圖起）、周幼婷、馬國畢人生際遇迥異。（圖／張哲生臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

前電信公司和信（後與遠傳電信合併）90年代發行大哥大儲值卡，為此拍攝一系列「輕鬆打」宣傳廣告，其中一支「沒來篇」找來周幼婷、張善為和馬國畢主演，不斷被複誦的「這個月沒來」台詞成為流行語，當年只有20歲出頭的3人，如今人生和演藝際遇大不同，周幼婷生兩胎、離婚依然凍齡，張善為罹患罕病癱瘓11年，馬國畢挺過人生低潮重新振作。

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周幼婷在廣告中打電話給張善為，慢條斯理卻一臉無奈地告知：「我跟你說喔！這個月沒來耶！」讓男友當場在捷運上暈厥。那年22歲的周幼婷，剛從廣告模特兒轉而和唱片公司簽約，後來以女團「3EP美少女」進軍樂壇，解散後成為演員，拍過多部戲劇佳作，並拿下金鐘獎女主角，去年與藍正龍結束9年婚姻的她，淡出演藝圈多年，重心都在一對子女身上。

張善為在廣告裡演出周幼婷的上班族男友，在捷運接到女友電話，把「這個月沒來」一串話會意成月經沒來，完美詮釋嚇到掉下巴的表情。那時張善為23歲，還沒出道，隔年參演偶像劇《麻辣鮮師》中「柯志明（蝌蚪）」一角走紅，也以兒童台「黑皮哥哥」形象活躍演藝圈，主持和唱歌也有涉獵，怎料，2013年罹患罕見疾病，導致血塊壓迫脊椎神經，據傳半身癱瘓至今。

馬國畢在廣告中飾演捷運乘客，接過張善為的電話介紹大哥大儲值卡，當年24歲的他剛入行不久，渾身充滿喜感，被本土天王、主持人吳宗憲網羅為旗下「憲憲家族」成員，演過《大醫院小醫師》、《新兵日記》、《市井豪門》等電視劇，更是綜藝圈知名諧星。馬國畢曾經沉迷職棒簽賭欠下5000萬元巨債，被迫賣屋還債、與老婆離婚，但他積極接工作還錢，沒有離開幕前。

▲年屆不惑的周幼婷保養得宜，2021年本來要演出影集《人浮於愛》，無奈遇上疫情停拍，去年角色全更換演員。（圖／張哲生、周幼婷臉書）
▲年屆不惑的周幼婷保養得宜，2021年本來要演出影集《人浮於愛》，無奈遇上疫情停拍，演員去年幾乎全部換血。（圖／張哲生、周幼婷臉書）
▲張善為2013年最後一次向外界報告病情，至今消失演藝圈11年，助理2021年透露，最近一次見到他已經是2年前。（圖／張哲生、張善為臉書）
▲張善為2013年最後一次向外界報告病情，至今消失演藝圈11年，助理2021年透露，最近一次見到他已經是2年前。（圖／張哲生、張善為臉書）
▲馬國畢為綜藝圈資深搞笑藝人，目前還在線上。（圖／張哲生、馬國畢臉書）
▲馬國畢為綜藝圈資深搞笑藝人，目前還在線上。（圖／張哲生、馬國畢臉書）

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