輕鬆打廣告3主角命運不同！周幼婷生娃還是好正 張善為癱瘓11年
前電信公司和信（後與遠傳電信合併）90年代發行大哥大儲值卡，為此拍攝一系列「輕鬆打」宣傳廣告，其中一支「沒來篇」找來周幼婷、張善為和馬國畢主演，不斷被複誦的「這個月沒來」台詞成為流行語，當年只有20歲出頭的3人，如今人生和演藝際遇大不同，周幼婷生兩胎、離婚依然凍齡，張善為罹患罕病癱瘓11年，馬國畢挺過人生低潮重新振作。
記者楊穎軒／綜合報導
周幼婷在廣告中打電話給張善為，慢條斯理卻一臉無奈地告知：「我跟你說喔！這個月沒來耶！」讓男友當場在捷運上暈厥。那年22歲的周幼婷，剛從廣告模特兒轉而和唱片公司簽約，後來以女團「3EP美少女」進軍樂壇，解散後成為演員，拍過多部戲劇佳作，並拿下金鐘獎女主角，去年與藍正龍結束9年婚姻的她，淡出演藝圈多年，重心都在一對子女身上。
張善為在廣告裡演出周幼婷的上班族男友，在捷運接到女友電話，把「這個月沒來」一串話會意成月經沒來，完美詮釋嚇到掉下巴的表情。那時張善為23歲，還沒出道，隔年參演偶像劇《麻辣鮮師》中「柯志明（蝌蚪）」一角走紅，也以兒童台「黑皮哥哥」形象活躍演藝圈，主持和唱歌也有涉獵，怎料，2013年罹患罕見疾病，導致血塊壓迫脊椎神經，據傳半身癱瘓至今。
馬國畢在廣告中飾演捷運乘客，接過張善為的電話介紹大哥大儲值卡，當年24歲的他剛入行不久，渾身充滿喜感，被本土天王、主持人吳宗憲網羅為旗下「憲憲家族」成員，演過《大醫院小醫師》、《新兵日記》、《市井豪門》等電視劇，更是綜藝圈知名諧星。馬國畢曾經沉迷職棒簽賭欠下5000萬元巨債，被迫賣屋還債、與老婆離婚，但他積極接工作還錢，沒有離開幕前。