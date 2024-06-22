日本帥團BALLISTIK BOYZ來台辦活動 告白AKIRA「謝謝他的照顧」
「國民姐夫」AKIRA的師弟團BALLISTIK BOYZ from 放浪一族（簡稱：BALLISTIK BOYZ）明（23）日將首次在台北舉辦粉絲見面會，7位成員砂田將宏、深堀未來、海沼流星、日高龍太、加納嘉將、松井利樹、奧田力也今（22）日提早來台做準備，見到逾百名粉絲接機，成員特地停下腳步簽名與合照，甚至上了保母車後，也不斷向窗外的粉絲揮手致意，展現十足親和力。
記者陳雅蘭／綜合報導
這趟是BALLISTIK BOYZ第三度造訪台灣，今年2月下旬他們曾經與師兄AKIRA一同在台中的大型購物中心進行表演；此次訪台的他們，實現長久以來的夢想，如願在台北舉辦首次粉絲見面會。
對於明天粉絲見面會的期許，日高龍太表示：「這次終於實現我們的心願，藉由此次難得機會，想和台北BALLY'S（粉絲名）有更多的溝通互動。」加納嘉將特別感謝師兄AKIRA日前的照顧，他表示：「很期待我們在台的活動，能夠帶給大家更多的驚喜和感動。」深堀未來也分享他的心情：「這是我們第一次在台北舉辦粉絲見面會，因為疫情的關係，之前不太能和大家實際見面，這次的見面會我們會努力將愛和表演傳達給粉絲們。」話語中充滿了對粉絲們的感激與珍惜。
海沼流星也提到：「希望明天的活動能成為粉絲們難忘且充滿笑容的一天。」奧田力也示：「非常期待能見到台灣的BALLY'S，希望大家能盡情享受這次的見面會。」松井利樹說：「希望明天能和大家一起創造無法替代的美好回憶。」砂田將宏感慨表示：「之前來台曾答應粉絲們會盡快再回來，這次時隔四個月能實現願望真的很開心！明天敬請粉絲們多多期待。」
見面會《BALLISTIK BOYZ ～1st FAN MEETING IN TAIPEI～「Together」》將於6月23日下午5點在「台北三創Clapper Studio展演廳」舉辦，門票可至ibon售票系統購買。