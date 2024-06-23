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畢業季肯德基買一送一！6顆蛋撻199、7塊炸雞299元　拿坡里買6送6

▲畢業季放暑假，肯德基外送滿額享加購「買一送一」，還有「6顆蛋撻199元」，週末限定優惠代碼「40337」爽吃「7塊炸雞299元」。拿坡里炸雞「買6送6」划算吃雞優惠一次整理告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）
▲畢業季放暑假，肯德基外送滿額享加購「買一送一」，還有「6顆蛋撻199元」，週末限定優惠代碼「40337」爽吃「7塊炸雞299元」。拿坡里炸雞「買6送6」划算吃雞優惠一次整理告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

畢業季爽吃炸雞優惠了！肯德基放暑假從即日起外送滿額可享加購「買一送一」、買「6顆蛋撻199元」，週末限定優惠代碼「40337」爽吃「7塊炸雞299元」，而且線上預訂快取還有「加1元多一件」咔啦脆雞或蛋撻，根本超狂大放送吃到6月底。拿坡里則有炸雞「買6送6」，最便宜一塊29元就開吃，划算吃雞優惠一次整理告訴你。

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📌肯德基「買一送一」！6顆蛋撻199元、週末7塊炸雞299元
畢業季整個6月開吃肯德基超狂優惠！即日起至6月30日「6顆蛋撻199元」，每顆原味蛋撻只要33元就開吃！6月23日及6月28日至6月30日兩個週末限定，使用優惠代碼「40337」爽吃「7塊咔啦脆雞299元」，相較於原價483元，等於現省184元、下殺62折，每塊炸雞只要43元。

而且肯德基暑假從即日起至7月1日，外送消費滿199元可享3款點心加購「買一送一」，爽吃上校雞塊、粽香雞汁飯、草莓起司冰淇淋大福都半價；現在線上預訂快取還有「加1元多一件」優惠，購買指定桶餐加1元多一塊咔啦脆雞，購買XL套餐加1元多一顆原味蛋撻，整個6月都加碼瘋狂大放送。

▲肯德基「7塊炸雞299元」、「6顆蛋撻199元」神秘優惠代碼。（圖／肯德基提供）
▲畢業季肯德基「買一送一」！6顆蛋撻199元、週末7塊炸雞299元。（圖／肯德基提供）
📌拿坡里：炸雞買6送6！無骨雞塊買一送一
畢業季遇上拿坡里炸雞專賣店歡慶6歲生日，即日起至6月30日，到拿坡里炸雞專賣店購買六塊炸雞桶「買一送一」，兩桶炸雞相當於「買6送6」只要348元（原價696元），大大現省348元，相當於「一塊炸雞只要29元」就能爽吃；還同時還有「唰嘴無骨雞塊買一送一」，一次入手兩份只要109元（原價218元）；到店使用悠遊卡結帳，還可加碼再享5%回饋，肉肉控們把握時間開吃了。

現在拿坡里披薩・炸雞店也有6月優惠可以吃，即日起至6月30日，全台131間拿坡里披薩・炸雞店「炸雞買6送3」，9塊炸雞下殺67折，超值價只要348元（原價522元），換算下來平均每塊炸雞39元（原價58元），不管是不是畢業生都要趁優惠划算吃一波。

▲拿坡里隱藏優惠被挖出！「6塊炸雞桶」199元、2桶389元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲畢業季拿坡里炸雞「買6送6」、雞塊買1送1！披薩店「炸雞買6送3」。（圖／記者蕭涵云攝）

畢業季衝拿坡里！炸雞買6送6、雞塊買一送一　披薩店：炸雞買6送3

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