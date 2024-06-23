平價buffet別只會吃饗食天堂、欣葉！內行改吃這間：810元飽到吐

義美「巧克力酥片聖代」買一送一！全家霜淇淋、哈根達斯也買1送1

▲高溫飆38度，消暑爽吃義美食品「巧克力酥片聖代」霜淇淋買一送一！全家便利商店Fami!ce霜淇淋不限口味「買一送一」、Häagen-Dazs哈根達斯都「買一送一」。（圖／翻攝自義美食品FB）
▲高溫飆38度，消暑爽吃義美食品「巧克力酥片聖代」霜淇淋買一送一！全家便利商店Fami!ce霜淇淋不限口味「買一送一」、Häagen-Dazs哈根達斯都「買一送一」。（圖／翻攝自義美食品FB）

記者蕭涵云/綜合報導

高溫飆38度「全台燒成紅番薯」，義美食品開吃「巧克力酥片聖代」霜淇淋買一送一！全家便利商店本週末康康5優惠，Fami!ce霜淇淋不限口味「買一送一」，而且Häagen-Dazs哈根達斯冰淇淋凍飲、聯名Pierre Hermé馬卡龍香草藍莓聖代都「買一送一」，消暑好康必看這一篇全部整理告訴你。

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📌義美「巧克力酥片」霜淇淋聖代「買一送一」！
瘋掉！最愛的義美黑巧克力酥片加進霜淇淋裡了，義美食品把消暑必吃的濃郁牛奶霜淇淋，加入酥脆黑巧克力酥片及威化捲，酥脆香甜的滋味太誘人，而且即日起至6月24日還祭出「買一送一」優惠，原價65元現在爽吃半價，相當於一杯只要33元就能入手。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；每人限購2組，會員不再享95折；數量有限，售完為止。

▲全家霜淇淋3口味齊發，全新口味「海鹽檸檬霜淇淋」登場，買就送水豚湯匙，另有「巨峰葡萄、草莓優格」霜淇淋同步回歸開賣。（圖／業者提供）
▲全家霜淇淋3口味齊發，本週末康康5限店販售Fami!ce霜淇淋「買一送一」不限口味。（圖／業者提供）
📌全家Fami!ce「霜淇淋買一送一」不限口味
全家便利商店本週末康康5週末五六日優惠，大推限店販售Fami!ce霜淇淋不限口味「買一送一」！2支49元爽吃一支才25元不到，竟然還不限定支付方式，衝一波聯名Xpark的海鹽檸檬霜淇淋、草莓優格、巨峰葡萄都半價爽吃。

▲Häagen-Dazs再度攜手世界知名馬卡龍大師Pierre Hermé，推出新作「香草藍莓馬卡龍冰淇淋」（左）。（圖／哈根達斯提供）
▲Häagen-Dazs冰淇淋凍飲「買一送一」，聯名馬卡龍大師Pierre Hermé「香草藍莓馬卡龍冰淇淋」也買一送一。（圖／哈根達斯提供）
📌Häagen-Dazs馬卡龍冰淇淋、藍莓聖代「買一送一
Häagen-Dazs哈根達斯5款「冰淇淋凍飲」迎接夏天，即日起至6月30日，加入哈根達斯LINE官方帳號@haagen.dazs.tw並綁定會員，即可獲得「冰淇淋凍飲買一送一」優惠券（不限同品項）。

哈根達斯聯名馬卡龍大師Pierre Hermé，今年推出新品「香草藍莓馬卡龍冰淇淋」，即日起至7月5日於全台門市，點餐時喊出：「Oh-là-là」，也可享用「馬卡龍香草藍莓聖代買一送一」。提醒大家，新光三越信義A8/新光三越南西/台中遠百/台中新光三越/台南新天地恕不參與。

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