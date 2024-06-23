義美「巧克力酥片聖代」買一送一！全家霜淇淋、哈根達斯也買1送1

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瘋掉！最愛的義美黑巧克力酥片加進霜淇淋裡了，義美食品把消暑必吃的濃郁牛奶霜淇淋，加入酥脆黑巧克力酥片及威化捲，酥脆香甜的滋味太誘人，而且即日起至6月24日還祭出「買一送一」優惠，原價65元現在爽吃半價，相當於一杯只要33元就能入手。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；每人限購2組，會員不再享95折；數量有限，售完為止。
📌全家Fami!ce「霜淇淋買一送一」不限口味
全家便利商店本週末康康5週末五六日優惠，大推限店販售Fami!ce霜淇淋不限口味「買一送一」！2支49元爽吃一支才25元不到，竟然還不限定支付方式，衝一波聯名Xpark的海鹽檸檬霜淇淋、草莓優格、巨峰葡萄都半價爽吃。
📌Häagen-Dazs馬卡龍冰淇淋、藍莓聖代「買一送一」
Häagen-Dazs哈根達斯5款「冰淇淋凍飲」迎接夏天，即日起至6月30日，加入哈根達斯LINE官方帳號@haagen.dazs.tw並綁定會員，即可獲得「冰淇淋凍飲買一送一」優惠券（不限同品項）。
哈根達斯聯名馬卡龍大師Pierre Hermé，今年推出新品「香草藍莓馬卡龍冰淇淋」，即日起至7月5日於全台門市，點餐時喊出：「Oh-là-là」，也可享用「馬卡龍香草藍莓聖代買一送一」。提醒大家，新光三越信義A8/新光三越南西/台中遠百/台中新光三越/台南新天地恕不參與。