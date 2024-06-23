46歲徐懷鈺「高清素顏照」曝光！真實狀態驚呆6千粉絲：想逼死誰
「平民天后」徐懷鈺出道多年，以〈我是女生〉、〈妙妙妙〉、〈怪獸〉等多首歌曲走紅，首張專輯《徐懷鈺》銷售甚至突破100萬張。雖然中途一度淡出螢光幕，但她近來積極重返唱片圈，也經常透過社群平台和粉絲分享近況，近日她還分享數張素顏照，發現她未施粉黛，但模樣仍清純動人，臉上完全看不出歲月的痕跡，驚呆超過6千名粉絲，驚呼「這狀態想逼死誰？」
記者朱祖儀／綜合報導
徐懷鈺近日在臉書發文和粉絲互動，表示「我知道你們很想我，把我最『赤裸』的素顏照跟你們分享」，表示自己過得很好，希望粉絲也能好好的，「生活或許有壓力，但找（到）了平衡點跟快樂的泉源，生活就會很有趣」。
她在文章中還附上3張素顏照片，發現即使她已經46歲，但皮膚仍相當平滑，幾乎沒有皺紋，也沒有任何瑕疵，甚至還會發亮，且沒有化妝的她一樣濃眉大眼，氣色看起來非常好，歲月似乎在她臉上絲毫沒有留下痕跡。最後她還附上一張「興奮到模糊」的照片，看起來相當活潑可愛。
許多粉絲都大讚，「素顏也太美」、「好美，好喜歡興奮到模糊那張，很歡樂哈哈」、「自然就是美」、「素顏超正的」、「這素顏太猛了啦」、「皮膚也太好」、「根本逆齡」、「素顏真的超級耐看，喜歡看，請常常發喔」、「哇都沒有老，從小聽你的歌長大的」、「凍齡指數也太高」、「好美啊，根本少女，是想逼死誰」、「素顏也太美，根本還是少女」。
事實上，徐懷鈺出道多年仍相當自律，曾透露自己每天只會進食8小時，一天至少會喝1.5公升的水，一周還會進行2次的運動及重訓，一次長達1小時，還說保持苗條身材的方法就是「禁食18小時」，禁食期間幾乎都在睡覺，「充足的睡眠就是最好的保養」。