今10:00開搶！虎航冬季航班「全航線1299元起」 日韓來回免5千元
台灣虎航冬季航班「早鳥優惠」促銷機票今（24）日10:00開搶！分為兩波段搶票，首日尊榮虎優先搶票、明（25）日不分對象、全員開放促銷，全航線1299元起，最便宜飛「韓國仁川/釜山/金浦1299元」起單程未稅、飛「日本沖繩1599元」起單程未稅，促銷搭乘期間涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及二二八等假期。幫大家試算「含稅＋手續費」的來回划算票價、開賣時間等資訊一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
📌台灣虎航「2024冬季航班」早鳥優惠！尊榮虎限定先搶
台灣虎航2024年冬季航班「早鳥優惠」今「尊榮虎」限定開搶，2024年6月24日上午10:00起至2024年6月24日晚間23:59止優先購買，首日最便宜促銷航線機票：
◾️「桃園－首爾仁川」、「桃園－釜山」、「高雄－金浦」1299元起單程未稅
◾️「桃園－濟州島」1499元起單程未稅
◾️「桃園/高雄－峴港」1599元起單程未稅
◾️「桃園－茨城」1699元起單程未稅
◾️「桃園－東京羽田」、「桃園/高雄－東京成田」、「桃園－小松」、「桃園/高雄－名古屋」1799元單程未稅起
◾️「桃園－新潟」1999元起單程未稅
◾️「桃園－普吉島」2699元起單程未稅
提醒大家，符合尊榮虎（tigerprime）資格的虎迷，才能首賣第一天開搶；虎迷需加入tigerclub會員並累積虎足跡（tigerpath），才有機會參加不定期專屬活動優先權利。全員促銷日期為6月25日上午10:00起開賣；促銷搭乘期間為2024年10月27日至2025年3月29日，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及二二八等假期。
📌最低預估價格！幫大家試算「含稅＋手續費」的來回划算機票（不含托運行李）：
◾️「桃園/高雄－東京成田」單程含稅＋手續費2599元起，來回含稅＋手續費5520元起
◾️「桃園－東京羽田」單程含稅＋手續費2599元起，來回含稅＋手續費5554元起
◾️「桃園/高雄－大阪」單程含稅＋手續費2599元起，來回含稅＋手續費5538元起
◾️「桃園/高雄－沖繩」單程含稅＋手續費2399元起，來回含稅＋手續費5126元起
◾️「桃園－首爾」單程含稅＋手續費2099元起，來回含稅＋手續費4347元起
◾️「台北－釜山」單程含稅＋手續費2099元起，來回含稅＋手續費4231元起
📌全員促銷開搶！台灣虎航「2024冬季航班」早鳥優惠
台灣虎航2024年冬季航班「早鳥優惠」，明天2024年6月25日上午10:00起至2024年6月25日晚間23:59止，不分對象、全員開放促銷。最便宜促銷航線機票：
◾️「桃園/高雄－沖繩那霸」1599元起單程未稅
◾️「桃園－岡山」1699元起單程未稅
◾️「桃園－大阪關西」、「桃園/高雄－福岡」、「桃園－佐賀」1799元起單程未稅
◾️「桃園－花卷」、「桃園－仙台」2099元起單程未稅
◾️「桃園－旭川」、「桃園－札幌(新千歲)」、「桃園－函館」2599元起單程未稅
促銷搭乘期間為2024年10月27日至2025年3月29日，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及二二八等假期。提醒大家，優惠機票數量有限，售完為止；其餘航線及本次未開放銷售的航班，會陸續登場。
另外，酷航FlyScoot也正推出半年一遇的出國機票促銷優惠活動，從台灣出發「全航線最便宜2299元起」單程含稅，直飛東京、札幌、首爾、新加坡都便宜，優惠即日起至6月26日23:59為止；可預訂的出發日期有到明年2025年5～6月左右，不同航線有不同適用日期。