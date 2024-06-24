畢業季漢堡王「安格斯牛肉堡買一送一」連吃3天！麥當勞大薯半價

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畢業季漢堡王推出重磅優惠！6月24日至6月26日連續3天，祭出安格斯牛肉堡系列「買一送一」優惠活動，期間限定厚切安格斯牛肉堡、勁濃安格斯牛肉堡、及花生安格斯牛肉堡3種口味，任選兩顆只要145元。漢堡王自豪安格斯牛肉排與市面上漢堡相比有三倍厚，快趁買一送一划算開吃。提醒大家，每日10:30至打烊前30分鐘供應，可提前至官網預訂減少排隊時間；全門市（機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積除外）。
別忘了漢堡王6月還有「堡到成功」優惠券吃到月底，大放送13款「買一送一」爽吃小華堡、牛肉堡、雞塊薯條和可樂，「1+1」共有6款漢堡等主食加點心或飲料只要69元，銅板價下午茶單層華鱈魚堡只要55元、勁濃起士薯＋4塊雞塊才69元都好便宜，最划算的4件組個人餐竟然只要99元起，爽吃「經典脆雞堡＋4塊雞塊＋小薯＋中可」百元有找，最高現省2792元。
📌麥當勞：歡樂送5款「買一送一」！大薯、OREO冰炫風都半價
2024麥當勞6月畢業季最新「買一送一」優惠，即日起至7月9日止（或送完為止），麥當勞歡樂送大推5款「買一送一」優惠，通通半價爽吃35天。只要使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「FREE」，爽吃大薯、OREO冰炫風、蘋果派、經典那堤(冰/熱)買1送1（5擇1）都「買一送一」。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。